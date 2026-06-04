Solaro celebra la Sardegna: quattro giorni di sapori, musica e tradizioni al centro sportivo di via Berlinguer
Dal 4 al 7 giugno il centro sportivo di via Berlinguer ospiterà serate gastronomiche, spettacoli musicali e iniziative dedicate alla valorizzazione della cultura dell'isola
Quattro serate dedicate alla cultura, alla gastronomia e alla musica della Sardegna. Da giovedì 4 a domenica 7 giugno il Centro sportivo G. Scirea di Solaro, in via Berlinguer, ospita la manifestazione “Sapori e Tradizioni di Sardegna”, organizzata dal Circolo Culturale Sardo APS “Grazia Deledda” con il patrocinio del Comune di Solaro.
L’iniziativa porterà in città alcune delle specialità più rappresentative dell’isola e un ricco programma di intrattenimento musicale pensato per coinvolgere persone di tutte le età.
I sapori della tradizione sarda
Ogni sera, a partire dalle 19, sarà attiva l’area ristoro con un menu dedicato alla cucina tradizionale sarda. Tra le proposte figurano malloreddus, culurgiones, maialetto allo spiedo, salamelle, costine, pecora, oltre a formaggi, salumi tipici e le immancabili seadas, uno dei dolci simbolo dell’isola.
Un’occasione per scoprire o riscoprire i sapori della Sardegna senza allontanarsi dal territorio.
Musica dal vivo tutte le sere
Il programma musicale prenderà il via giovedì 4 giugno alle 20.30 con una serata di ballo liscio animata da Ros e Paola.
Venerdì 5 giugno spazio invece a un tributo a Jovanotti, mentre sabato 6 giugno l’atmosfera sarà quella della tradizione con “Sardegna sotto le stelle”, accompagnata dalla musica del trio Isteddos.
La manifestazione si concluderà domenica 7 giugno con una giornata speciale che inizierà alle 11 con la Messa al campo, seguita alle 13 dal pranzo su prenotazione. In serata è prevista l’esibizione musicale di Filippo Sciuto.
Durante l’evento sarà presente uno stand del Cagliari Fan Club, dove i visitatori potranno trovare gadget e articoli ufficiali dedicati alla squadra rossoblù.
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