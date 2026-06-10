Solaro celebra San Francesco con una rassegna culturale tra arte, teatro e letteratura

Un percorso culturale dedicato a San Francesco d’Assisi nel segno dell’arte, del teatro e della letteratura. È questo il cuore di “In cammino con Francesco d’Assisi (1226-2026)”, la rassegna promossa a Solaro in vista dell‘ottavo centenario della morte del Santo, patrono d’Italia.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione culturale Il Pensiero Libero e dall’Azione Cattolica di Solaro, con il patrocinio del Comune di Solaro e il sostegno della Fondazione Ambrosiana Attività Pastorali. Collaborano inoltre la Comunità Pastorale Discepoli di Emmaus e diverse realtà del territorio.

L’obiettivo è riscoprire e valorizzare una figura che continua a parlare anche al presente, non soltanto dal punto di vista religioso ma anche per il suo significato civile e culturale. Attraverso diversi linguaggi artistici, la rassegna intende offrire una lettura attuale del messaggio francescano e della sua eredità.

Si parte con Luca Frigerio e il racconto dell’arte

Il primo appuntamento è in programma martedì 16 giugno alle 21 nella chiesa parrocchiale di Solaro, dove il giornalista e critico d’arte Luca Frigerio guiderà il pubblico alla scoperta del Poverello di Assisi attraverso il racconto delle opere che nei secoli ne hanno tramandato l’immagine e il messaggio.

L’incontro inaugurale rappresenta l’avvio di un itinerario che accompagnerà i partecipanti lungo diversi momenti dell’anno, intrecciando approfondimento culturale e riflessione.

Teatro e spiritualità per la festa di San Francesco

La rassegna proseguirà in autunno, in occasione della festa di San Francesco.

Sabato 3 ottobre alle 21, nella sala polivalente di via San Francesco, andrà in scena uno spettacolo teatrale ispirato ai Fioretti. La rappresentazione, curata dal musicista e regista Francesco Agnello con l’attore Lorenzo Bassotto, ha ottenuto il patrocinio di numerosi enti nazionali e internazionali, tra cui il Pontificio Consiglio della Cultura e il Comitato Europeo della Musica.

Il viaggio culturale si concluderà sabato 10 ottobre alle 18 nella sede del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. Protagonista dell’incontro finale sarà don Paolo Alliata, rettore del Liceo Montini di Milano e autore molto apprezzato per le sue riflessioni tra letteratura e spiritualità. Il suo intervento sarà dedicato alle Laudi di Dio Altissimo e proporrà una passeggiata letteraria sulle tracce del pensiero francescano.

Un pellegrinaggio in Umbria sulle orme del Santo

Accanto agli appuntamenti culturali, il programma prevede anche un’esperienza diretta nei luoghi francescani. Dal 24 al 28 agosto sarà infatti organizzato un pellegrinaggio in Umbria, sulle orme dell’autore del Cantico delle Creature.

Tutti gli eventi della rassegna sono a ingresso libero e senza necessità di prenotazione. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail incamminoconfrancesco.800@gmail.com.