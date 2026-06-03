Solbiate Olona celebra il 2 Giugno: “La Repubblica si custodisce ogni giorno”
Ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica al centro delle celebrazioni a Solbiate Olona. L’assessore Giada Martucci richiama il valore del voto del 1946 e il ruolo delle nuove generazioni nella vita democratica
Si sono svolte a Solbiate Olona le celebrazioni per la Festa della Repubblica, in un momento di forte partecipazione istituzionale e civile che ha riunito autorità, associazioni e cittadini.
Nel suo intervento ufficiale, l’assessore alle Politiche Giovanili Giada Martucci ha ricordato il significato storico del 2 giugno 1946, quando gli italiani furono chiamati a scegliere la forma istituzionale dello Stato, dando vita alla Repubblica Italiana. Una scelta definita “di democrazia, partecipazione e fiducia nel futuro”, maturata dopo gli anni difficili della guerra e della dittatura.
Particolare rilievo è stato dato all’80° anniversario del voto che segnò anche l’ingresso delle donne nella partecipazione politica nazionale, un passaggio considerato fondamentale per l’ampliamento della cittadinanza e per la costruzione di una democrazia più rappresentativa e inclusiva.
Nel discorso è stato sottolineato come la Repubblica non sia un concetto astratto, ma un patrimonio vivo che si esprime nella quotidianità delle istituzioni, delle scuole, delle associazioni e dei cittadini. Un sistema che si fonda sul rispetto delle regole, sulla partecipazione e sul contributo attivo alla vita della comunità.
Ampio spazio è stato dedicato al valore della libertà, definita non come un diritto scontato ma come una conquista da preservare attraverso responsabilità e consapevolezza. Essere cittadini liberi, è stato ricordato, significa anche riconoscere il legame tra diritti e doveri.
Un passaggio significativo ha riguardato il ruolo del Sindaco dei Ragazzi, indicato come simbolo della continuità democratica e del coinvolgimento delle nuove generazioni. “Il futuro della Repubblica si costruisce con partecipazione e responsabilità”, è stato sottolineato.
Le celebrazioni si sono concluse con un richiamo all’importanza delle comunità locali come pilastro della democrazia: realtà vive e solidali, capaci di trasformare le differenze in dialogo e coesione sociale.
“Viva Solbiate Olona, viva la Repubblica, viva l’Italia”, ha concluso l’assessore Martucci, ribadendo il valore della memoria storica e dell’impegno quotidiano nella costruzione della vita democratica.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
SABY24 su Case di riposo, in provincia di Varese una retta da 2.548 euro al mese: più cara della media lombarda
Bustocco-71 su Code e disagi sulla provinciale del lago: i lavori di asfaltatura bloccano il traffico tra Buguggiate e le autostrade
principe.rosso su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Viacolvento su A Luino confronto sulla scuola con il sottosegretario Frassinetti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.