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Solbiate Olona celebra il 2 Giugno: “La Repubblica si custodisce ogni giorno”

Ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica al centro delle celebrazioni a Solbiate Olona. L’assessore Giada Martucci richiama il valore del voto del 1946 e il ruolo delle nuove generazioni nella vita democratica

Generico 01 Jun 2026

Si sono svolte a Solbiate Olona le celebrazioni per la Festa della Repubblica, in un momento di forte partecipazione istituzionale e civile che ha riunito autorità, associazioni e cittadini.

Nel suo intervento ufficiale, l’assessore alle Politiche Giovanili Giada Martucci ha ricordato il significato storico del 2 giugno 1946, quando gli italiani furono chiamati a scegliere la forma istituzionale dello Stato, dando vita alla Repubblica Italiana. Una scelta definita “di democrazia, partecipazione e fiducia nel futuro”, maturata dopo gli anni difficili della guerra e della dittatura.

Particolare rilievo è stato dato all’80° anniversario del voto che segnò anche l’ingresso delle donne nella partecipazione politica nazionale, un passaggio considerato fondamentale per l’ampliamento della cittadinanza e per la costruzione di una democrazia più rappresentativa e inclusiva.

Nel discorso è stato sottolineato come la Repubblica non sia un concetto astratto, ma un patrimonio vivo che si esprime nella quotidianità delle istituzioni, delle scuole, delle associazioni e dei cittadini. Un sistema che si fonda sul rispetto delle regole, sulla partecipazione e sul contributo attivo alla vita della comunità.

Ampio spazio è stato dedicato al valore della libertà, definita non come un diritto scontato ma come una conquista da preservare attraverso responsabilità e consapevolezza. Essere cittadini liberi, è stato ricordato, significa anche riconoscere il legame tra diritti e doveri.

Un passaggio significativo ha riguardato il ruolo del Sindaco dei Ragazzi, indicato come simbolo della continuità democratica e del coinvolgimento delle nuove generazioni. “Il futuro della Repubblica si costruisce con partecipazione e responsabilità”, è stato sottolineato.

Le celebrazioni si sono concluse con un richiamo all’importanza delle comunità locali come pilastro della democrazia: realtà vive e solidali, capaci di trasformare le differenze in dialogo e coesione sociale.

“Viva Solbiate Olona, viva la Repubblica, viva l’Italia”, ha concluso l’assessore Martucci, ribadendo il valore della memoria storica e dell’impegno quotidiano nella costruzione della vita democratica.

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Pubblicato il 03 Giugno 2026
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