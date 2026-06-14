Solbiatese, missione compiuta: vittoria a Soncino e ritorno in Serie D dopo 15 anni
I nerazzurri di mister Gatti superano 2-1, in rimonta, la Soncinese nella finale di ritorno dei playoff di Eccellenza e completano l'opera dopo il 2-0 dell'andata al "Chinetti"
La Solbiatese vince anche a Soncino e torna in Serie D dopo 15 anni. La formazione di mister Roberto Gatti si impone per 2-1 nella gara di ritorno della finale dei playoff di Eccellenza e fa il paio con il successo ottenuto all’andata al “Chinetti” per 2-0.
Allo stadio comunale di Soncino il punteggio viene sbloccato dai padroni di casa dopo 10′ con un rigore trasformato da Mattia Piras. Il vantaggio della Soncinese dura pochissimo perché la Solbiatese riesce a pareggiare dopo pochi secondi grazie alla marcatura dell’ex Varesina Marco Gasparri. Successivamente i nerazzurri prendono in mano il gioco e creano più volte i presupposti per passare in vantaggio prima dell’intervallo, senza però riuscirci.
Il gol del definitivo 2-1 arriva al 28′ della ripresa con Joao Monteiro Barbosa, che raccoglie il perfetto assist di Cocuz, batte in diagonale il portiere avversario e mette il punto esclamativo sulla promozione della Solbiatese, che torna nella massima serie dilettantistica dopo la retrocessione nella stagione 2010-2011.
SONCINESE – SOLBIATESE 1-2 (1-1)
Aggregato: 1-4
Marcatori: 11′ Piras rig., 12′ Gasparri, 28′ st Monteiro Barbosa
Soncinese: Pennesi, Cordini, Albini, Ondei, Meloni (25′ st Martinetti), Piras (21′ st Bigotti), Longhi (26′ st Torri), Signori (39′ st Cattaneo), Valotti Pozzebon, Ricci (15′ st Marchiondelli). A disp.: Mazzetti, Argint, Brahimilari, Archetti. All.: Antonio Della Volpe.
Solbiatese: Chironi Lonardi, Gabrielli, Cosentino Guanziroli, Guidetti, Cocuz (30′ st Minuzzi), Suatoni (39′ st Galli), Gasparri (25′ st Manfrè), Martinez (22′ st Silla), Monteiro Barbosa (30′ st Banfi). A disp.: Cavalleri, Fiorella, Bobbo, Carlomagno. All.: Roberto Gatti.
Arbitro: Lorenzo Frigo di Parma (Felis e Varacalli), Alessandro Cisternini di Seregno (IV uomo)
Ammonizioni: Ricci e Piras (Son); Cocuz, Lonardi, Gasparri, Manfrè (Sol)
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