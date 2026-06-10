Sold out l’incontro con Amalia Ercoli a Materia. Come seguirlo in diretta streaming

L’incontro con la professoressa Amalia Ercoli Finzi dedicato a “Etica e aerospazio”, in programma questa sera, mercoledì 10 giugno alle ore 21:00 a Materia, lo spazio culturale di VareseNews a Castronno, ha registrato il tutto esaurito. Le richieste di prenotazione hanno superato – già da diverse settimane – la capienza della sala.

Anche se non si sia riusciti a iscriversi in tempo, è comunque possibile seguire l’evento i diretta streaming sul canale YouTube di VareseNews alle 21:00.

Al centro del dibattito, ci sarà il confronto tra la scienziata e Andrea Napoli, ingegnere aerospaziale e socio attivo di Banca Etica. Il dialogo si focalizzerà sul rapporto tra l’innovazione tecnologica, l’esplorazione dello spazio e la responsabilità sociale, approfondendo in particolare il ruolo della finanza nel guidare il progresso scientifico verso il bene comune.