Sold out l’incontro con Amalia Ercoli a Materia. Come seguirlo in diretta streaming
La scienziata dialogherà con Andrea Napoli, ingegnere aerospaziale e socio attivo di Banca Etica, per approfondire il rapporto tra innovazione tecnologia e etica
L’incontro con la professoressa Amalia Ercoli Finzi dedicato a “Etica e aerospazio”, in programma questa sera, mercoledì 10 giugno alle ore 21:00 a Materia, lo spazio culturale di VareseNews a Castronno, ha registrato il tutto esaurito. Le richieste di prenotazione hanno superato – già da diverse settimane – la capienza della sala.
Anche se non si sia riusciti a iscriversi in tempo, è comunque possibile seguire l’evento i diretta streaming sul canale YouTube di VareseNews alle 21:00.
Al centro del dibattito, ci sarà il confronto tra la scienziata e Andrea Napoli, ingegnere aerospaziale e socio attivo di Banca Etica. Il dialogo si focalizzerà sul rapporto tra l’innovazione tecnologica, l’esplorazione dello spazio e la responsabilità sociale, approfondendo in particolare il ruolo della finanza nel guidare il progresso scientifico verso il bene comune.
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