Somma Lombardo ha votato, lo spoglio del ballottaggio Aliprandini-Pezzotta in diretta
Urne chiuse alle 15. Lo spoglio è cominciato subito dopo. Al primo turno tra i due candidati erano bastati 151 voti di scarto: segui qui i risultati sezione per sezione
Somma Lombardo ha scelto. Dopo il voto di domenica 7 e lunedì 8 giugno, alle 15 si sono chiuse le urne ed è cominciato lo spoglio del ballottaggio che assegna la guida della città. In corsa Stefano Aliprandini, candidato sostenuto dal centrosinistra, e Silvio Pezzotta, espressione del centrodestra. In questo articolo seguiremo con un liveblog lo spoglio elettorale insieme ai protagonisti di questa lunga consultazione.
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