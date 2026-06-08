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SOS Malnate apre le iscrizioni al campo estivo per giovani volontari

Dal 6 al 10 luglio un’esperienza gratuita per ragazzi e ragazze tra attività pratiche, primo soccorso, simulazioni di emergenza e lavoro di squadra. Disponibili 15 posti

Generico 08 Jun 2026

Sono aperte le iscrizioni all’edizione 2026 dell’esperienza estiva organizzata da SOS Malnate e dedicata ai giovani che desiderano avvicinarsi al mondo del volontariato e del soccorso.

L’iniziativa si svolgerà dal 6 al 10 luglio 2026 e offrirà ai partecipanti l’opportunità di vivere una settimana all’insegna della formazione, della condivisione e della scoperta del lavoro svolto quotidianamente dai volontari.

Durante le cinque giornate i ragazzi potranno apprendere le manovre base di primo soccorso, partecipare ad attività pratiche e sperimentare in prima persona diverse esperienze legate al volontariato. Tra i momenti più attesi anche una simulazione di emergenza, pensata per far comprendere l’importanza della preparazione, della collaborazione e della capacità di intervenire in situazioni complesse.

Accanto agli aspetti formativi, il campo rappresenta anche un’occasione per stringere nuove amicizie, condividere esperienze e imparare il valore del lavoro di squadra.

La partecipazione è gratuita e i posti disponibili sono limitati a un massimo di 15 iscritti. Le candidature saranno accolte in ordine cronologico, con priorità per chi prende parte all’iniziativa per la prima volta.

Le attività si svolgeranno indicativamente dalle 9 alle 18, con orari che potranno variare a seconda delle giornate e del programma previsto. L’eventuale pranzo sarà al sacco e a carico dei partecipanti.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo online disponibile al link: https://forms.gle/5WKd9TK46J87HynR7. Il programma dettagliato verrà inviato successivamente agli iscritti.

La partecipazione è richiesta per l’intera durata del progetto, dal momento che ogni giornata è parte integrante del percorso formativo.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email junior@sosmalnate.it

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Pubblicato il 08 Giugno 2026
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