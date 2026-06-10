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Sostanza tossica in azienda lungo l’autostrada a Varese: cinque lavoratori infortunati, dodici persone evacuate

L'incidente nella zona industriale di via per Schianno vicino al raccordo autostradale. L'area messa in sicurezza dai vigili del fuoco con personale specializzato

Generico 08 Jun 2026

Cinque lavoratori intossicati e ustionati, dodici persone evacuate dalle vicinanze e oltre quattro ore di lavoro per i Vigili del Fuoco. È il bilancio dell’intervento scattato nella tarda mattinata di mercoledì 10 giugno a Varese, in via Per Schianno 25 (area industriale oltre il raccordo autostradale, nota per la via Selene). È accaduto in uno stabilimento di un vettore di logistica, dove una sostanza tossica in forma liquida è fuoriuscita da un collo danneggiato.

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Intervento dei vigili del fuoco per una sostanza tossica 4 di 5
Intervento dei vigili del fuoco per una sostanza tossica
Intervento dei vigili del fuoco per una sostanza tossica
Intervento dei vigili del fuoco per una sostanza tossica
Intervento dei vigili del fuoco per una sostanza tossica

L’allarme è arrivato alle 11.30. Il rilascio della sostanza ha investito cinque dei lavoratori presenti, rimasti intossicati e ustionati. I primi soccorritori giunti sul posto hanno fatto evacuare l’immobile per consentire le operazioni di messa in sicurezza del plico e del suo contenuto.

Sul posto è confluita una squadra NBCR (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico) del Comando di Varese, che ha effettuato una prima zonizzazione delle aree esposte a rischio per individuare le zone da evacuare. Successivamente sono arrivate ulteriori unità specializzate del nucleo NBCR del Comando dei Vigili del Fuoco di Milano, dotate di attrezzature specifiche: grazie al loro intervento la sostanza è stata identificata e il plico messo in sicurezza, in attesa della bonifica definitiva e dello smaltimento da parte di una ditta specializzata.

I valori di concentrazione rilevati dalle squadre hanno reso necessaria, durante le operazioni, l’evacuazione di dodici persone da un’abitazione e da un’attività produttiva limitrofe allo stabilimento.

Sul posto anche il personale di Ats Insubria, la Polizia di Stato e i soccorritori sanitari, che hanno prestato le prime cure ai lavoratori coinvolti dal rilascio, poi trasportati all’Ospedale di Circolo di Varese: quattro in codice giallo e uno in codice verde. Il personale sanitario ha inoltre garantito assistenza agli operatori NBCR durante le attività di messa in sicurezza.

Per quanto riguarda i vigili del fuoco le operazioni si sono concluse alle 16 con il rientro in sede delle squadre impegnate.

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Pubblicato il 10 Giugno 2026
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