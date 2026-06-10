Sostanza tossica in azienda lungo l’autostrada a Varese: cinque lavoratori infortunati, dodici persone evacuate

Cinque lavoratori intossicati e ustionati, dodici persone evacuate dalle vicinanze e oltre quattro ore di lavoro per i Vigili del Fuoco. È il bilancio dell’intervento scattato nella tarda mattinata di mercoledì 10 giugno a Varese, in via Per Schianno 25 (area industriale oltre il raccordo autostradale, nota per la via Selene). È accaduto in uno stabilimento di un vettore di logistica, dove una sostanza tossica in forma liquida è fuoriuscita da un collo danneggiato.

Galleria fotografica Intervento dei vigili del fuoco per una sostanza tossica 4 di 5

L’allarme è arrivato alle 11.30. Il rilascio della sostanza ha investito cinque dei lavoratori presenti, rimasti intossicati e ustionati. I primi soccorritori giunti sul posto hanno fatto evacuare l’immobile per consentire le operazioni di messa in sicurezza del plico e del suo contenuto.

Sul posto è confluita una squadra NBCR (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico) del Comando di Varese, che ha effettuato una prima zonizzazione delle aree esposte a rischio per individuare le zone da evacuare. Successivamente sono arrivate ulteriori unità specializzate del nucleo NBCR del Comando dei Vigili del Fuoco di Milano, dotate di attrezzature specifiche: grazie al loro intervento la sostanza è stata identificata e il plico messo in sicurezza, in attesa della bonifica definitiva e dello smaltimento da parte di una ditta specializzata.

I valori di concentrazione rilevati dalle squadre hanno reso necessaria, durante le operazioni, l’evacuazione di dodici persone da un’abitazione e da un’attività produttiva limitrofe allo stabilimento.

Sul posto anche il personale di Ats Insubria, la Polizia di Stato e i soccorritori sanitari, che hanno prestato le prime cure ai lavoratori coinvolti dal rilascio, poi trasportati all’Ospedale di Circolo di Varese: quattro in codice giallo e uno in codice verde. Il personale sanitario ha inoltre garantito assistenza agli operatori NBCR durante le attività di messa in sicurezza.

Per quanto riguarda i vigili del fuoco le operazioni si sono concluse alle 16 con il rientro in sede delle squadre impegnate.