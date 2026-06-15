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“Sotto il ponte che non si farà”: Matteo Bottari a Cardano

Un progetto divisivo e un'opera che ancora non ha visto la luce. Ma non solo: decenni di dibattito attorno al ponte hanno inciso profondamente sull'immaginario collettivo e sullo sviluppo dell'area dello Stretto

ponte stretto messina

Prosegue a Cardano al Campo la rassegna letteraria “Di voce in voce”, promossa dall’assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca civica “Gianni Rodari”. Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 18 giugno 2026 alle 18.30 negli spazi della biblioteca di via Torre 2.

Ospite dell’incontro sarà lo scrittore e giornalista Matteo Bottari, autore del libro “Sotto il ponte che non si farà”, pubblicato da Gaspari Editore. A dialogare con l’autore sarà Loredana Merlo.

Il volume affronta uno dei temi più discussi e controversi della storia recente italiana: il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Ma il libro non si limita a raccontare una grande opera non ancora realizzata (foto Ponte di Messina spa): Bottari analizza come decenni di dibattito attorno al ponte abbiano inciso profondamente sull’immaginario collettivo e sullo sviluppo dell’area dello Stretto.

Secondo l’autore (messinese classe 1966), il semplice parlare dell’infrastruttura ha prodotto effetti concreti sulle scelte politiche, economiche e sociali di un territorio rimasto per anni sospeso tra promesse di futuro e difficoltà del presente. «Il primo effetto del Ponte che non si farà – scrive Bottari – è stato quello di far entrare nella testa di tutti che questa terra così particolare e bella, così com’è, non va bene». Una riflessione che parte dal caso dello Stretto di Messina per interrogarsi sul rapporto tra sviluppo, identità e percezione dei territori.

L’incontro offrirà quindi l’occasione per approfondire una vicenda che da oltre quarant’anni alimenta il dibattito pubblico italiano, ma anche per confrontarsi su temi più ampi legati alla valorizzazione dei luoghi, alle grandi opere e alle trasformazioni culturali delle comunità.

L’appuntamento è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
Per informazioni è possibile contattare la Biblioteca civica “Gianni Rodari” al numero 0331 266238.

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Pubblicato il 15 Giugno 2026
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