Spaccata nella notte a Camorino, fermati quattro uomini dopo la fuga in auto
Un colpo pianificato alle quattro del mattino ha fatto scattare un grande dispositivo di ricerca tra diverse polizie cantonali e l'ufficio doganale prima della cattura dei malviventi
Il furto e l’inseguimento
I malviventi, dopo aver fatto irruzione nel negozio e sottratto la merce, sono saliti a bordo di un’auto fuggendo a forte velocità in direzione di Locarno. Le pattuglie si sono messe subito sulle loro tracce e ne è nato un prolungato inseguimento stradale. Una volta giunta nel territorio del comune di Minusio, la vettura in fuga ha effettuato una repentina inversione di marcia, continuando la sua corsa e tornando a dirigersi verso nord nel tentativo di far perdere le proprie tracce.
Scatta il dispositivo di ricerca
Per fermare la corsa dell’auto è stato schierato un imponente dispositivo di sicurezza che ha visto collaborare sul campo gli agenti della Polizia cantonale, della Polizia Città di Bellinzona, della Polizia Città di Locarno e della Polizia dei trasporti. Il coordinamento ha attivato anche i corpi delle altre Polizie comunali della regione, le Polizie cantonali dei Grigioni, di Uri e del Vallese, oltre agli uomini dell’Ufficio della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
Il fermo e la cattura a piedi
Il blocco definitivo del veicolo è avvenuto nel territorio di Monte Carasso poco prima delle 5:30. A quel punto i quattro uomini a bordo hanno abbandonato l’abitacolo per tentare un’ultima disperata fuga a piedi nei campi circostanti. La loro corsa è durata però molto poco: gli agenti della Polizia cantonale sono riusciti a rincorrerli, a bloccarli e a trarli in arresto. Nel corso dell’operazione non si sono registrati feriti e l’intera refurtiva sottratta dall’armeria è stata interamente recuperata dalle forze dell’ordine.
Le indagini della task force
Le autorità elvetiche hanno fatto sapere che al momento non verranno rilasciate ulteriori informazioni sui dettagli del colpo o sull’identità dei fermati. Nel frattempo, la task force investigativa congiunta guidata dall’Ufficio federale di polizia (fedpol) insieme alle polizie cantonali ha già avviato gli accertamenti del caso. Gli inquirenti stanno esaminando attentamente i collegamenti con episodi analoghi avvenuti di recente nella zona e conducono indagini approfondite per verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone nel furto.
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