Space-X e il futuro dell’esplorazione spaziale: se ne parla col Gat di Tradate

Lo scorso 22 Maggio, dalla rinnovata base spaziale di Boca Chica in Texas, ha completato, con lati positivi e negativi (perdita dei buster laterali), il 12esimo test suborbitale di Starship V3, un colossale sistema aerospaziale, composto dal mastodontico razzo Super Heavy di 124 metri e dalla navetta superiore Ship. Si è trattato dell’ultimo capitolo di una incredibile avventura spaziale della società SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation), fondata nel Giugno 2002 da Elon Musk con l’obiettivo primario di abbattere i costi dei viaggi spaziali, onde consentire la futura colonizzazione della Luna e di Marte. Proprio la storia e le prospettive di SpaceX saranno illustrate in ogni dettaglio dall’ennesima serata di grande richiamo che il GAT, Gruppo Astronomico Tradatese ha organizzato per Lunedì 8 Giugno, h21 (Cine GRASSI) sul tema:

L’ ERA DI SPACE- X. Relatore l’ Ing. Lorenzo COMOLLI che ha sfruttato la sua preparazione professionale per approfondire in maniera precisa e oggettiva questa nuova e rivoluzionaria strategia spaziale.

Fondata nel 2002 da Elon Musk con l’obiettivo di ridurre i costi dell’accesso allo spazio, l’azienda ha sviluppato i lanciatori Falcon 1 , Falcon 9 e Falcon Heavy e le capsule Dragon 1 e 2 per il trasporto di carico e astronauti da e verso la ISS (la Stazione Spaziale internazionale) . Il 28 settembre 2008, il quarto tentativo del Falcon 1 andò a buon fine, rendendolo il primo razzo privato a combustibile liquido a raggiungere l’orbita terrestre. Grazie al successo del Falcon 1, la NASA scelse SpaceX per contratti di rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Nel 2010 debuttò il Falcon 9, un vettore molto più grande e potente.

Nel 2012 la navetta Dragon completò la prima missione commerciale di attracco alla ISS. Nel dicembre 2015, SpaceX compì la storica impresa di far atterrare intatto il primo stadio del Falcon 9 sulla terraferma, inaugurando l’era dei razzi riutilizzabili. In seguito SpaceX perfezionò i rientri controllati facendo atterrare i booster anche su piattaforme marine automatizzate. Nel 2018 debuttò il Falcon Heavy, all’epoca il razzo operativo più potente al mondo, lanciando nello spazio una Tesla Roadster. Nel maggio 2020, con la missione Demo-2 della capsula Crew Dragon, SpaceX divenne la prima compagnia privata a trasportare astronauti sulla ISS per conto della NASA, rompendo il monopolio russo delle Soyuz.

Parallelamente ai lanci commerciali, l’azienda ha avviato la creazione di Starlink, una gigantesca rete di migliaia di piccoli satelliti in orbita bassa per fornire Internet a banda larga a livello globale, ma generando nel contempo enormi problemi di inquinamento ‘satellitare’ a chi studia il cielo stellato. Anche questo aspetto sarà naturalmente trattato da Comolli nella serata di Lunedì 8 Giugno al Cine Grassi.