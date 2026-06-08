Spätzle, canederli e i balli della tradizione: a Caronno Varesino tre giorni si Sagra Tirolese

L’atmosfera e i sapori tipici del Trentino-Alto Adige si preparano a conquistare la provincia di Varese per un intero fine settimana. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno 2026, l’area feste del Parco Macchi di Caronno Varesino ospiterà l’edizione della Sagra Tirolese, un evento interamente dedicato alla tradizione gastronomica e folcloristica di quelle zone. L’iniziativa, organizzata nei minimi dettagli dalla Pro Loco di Caronno Varesino, promette di trasformare lo spazio cittadino di via Macchi in un vero e proprio villaggio alpino a misura di famiglia.

Il menu della tradizione alpina

I volontari dell’associazione hanno predisposto un ricco menu che punta a soddisfare tutti i palati attraverso i piatti più celebri della cucina tirolese. Tra i primi piatti spiccano gli spätzle di spinaci conditi al burro e salvia con l’aggiunta di speck, seguiti dal classico tris di canederli proposti nelle varianti con spinaci, speck e formaggio. Per i più piccoli o per chi preferisce la semplicità, non mancheranno le opzioni di pasta in bianco, al pomodoro o al pesto.

Secondi piatti e specialità alla griglia

I secondi piatti offrono un viaggio dettagliato tra i prodotti tipici della salumeria e della macelleria di montagna. Sarà possibile ordinare il tagliere tirolese composto da salumi, formaggi, sottoaceti e marmellata, oppure orientarsi sui grandi classici come i bretzel, i crauti e il gulasch servito con le patate. Molto ricca anche l’offerta della griglia con i würstel accompagnati da crauti e gli hot dog farciti con salse a scelta. A chiudere il menu ci saranno i dolci della tradizione come la crostata, il gelato alla crema e lo strüdel, quest’ultimo disponibile anche nella golosa versione accompagnata da gelato.

Intrattenimento e balli della Volkstanzgruppe Oberrasen

L’evento non sarà soltanto un’occasione gastronomica, ma anche un momento di scoperta culturale e di aggregazione sociale. Nella giornata di sabato 13 giugno il programma si arricchirà con un intrattenimento speciale curato direttamente dalla “Volkstanzgruppe Oberrasen”. Il gruppo folcloristico porterà sul palco del Parco Macchi le musiche, i costumi d’epoca e i balli tradizionali, regalando ai presenti uno spaccato autentico della vita e delle feste nei paesi del Tirolo. Per immergersi completamente nello spirito della manifestazione, gli organizzatori hanno lanciato l’invito a presentarsi seguendo il “dresscode tirolese” indossando i tipici abiti tradizionali come il dirndl o i lederhosen.

Gli orari di apertura della festa

La cucina e le spine della birra entreranno in funzione venerdì 12 giugno a partire dalle ore 19:00 per la serata inaugurale. Il medesimo orario di apertura serale sarà mantenuto per la giornata di sabato 13 giugno, ideale per chi desidera cenare assistendo allo spettacolo folcloristico. Domenica 14 giugno l’appuntamento si sposterà invece a mezzogiorno, con l’apertura delle cucine prevista alle ore 12:00 per il pranzo conclusivo che chiuderà la tre giorni di festa a Caronno Varesino.