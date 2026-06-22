Spazio “DesTEENazione”: a Varese due linee di supporto psicologico per giovani e genitori
Servizi gratuiti per la fascia 11-21 anni e per le famiglie del territorio
Prendersi cura del benessere dei ragazzi e offrire una rete di supporto alle famiglie che affrontano le sfide dell’adolescenza. Con questo obiettivo lo spazio “DesTEENazione – Comunità Adolescenti” mette a disposizione due linee di ascolto psicologico completamente gratuite, dedicate rispettivamente ai giovani e ai loro genitori.
Il progetto, cofinanziato dall’Unione Europea (nell’ambito del programma Coesione Italia 21-27 per l’inclusione e la lotta alla povertà) e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fa capo all’Ambito Distrettuale Sociale di Varese.
Le proposte per pre-adolescenti e adolescenti (11-21 anni)
Per i ragazzi che accedono allo spazio di via Maspero sono attive due diverse modalità di supporto:
Ascolto psicologico individuale: uno spazio accessibile dal lunedì al giovedì dalle 14:00 alle 19:00 e il martedì e venerdì mattina dalle 9:00 alle 13:00 (preferibilmente su appuntamento).
Gruppo di parola: un contesto protetto e non giudicante finalizzato all’ascolto e al supporto reciproco tra coetanei. Gli incontri si tengono il giovedì, dalle 15:00 alle 16:30, con cadenza quindicinale.
Lo spazio dedicato ai genitori
Affrontare l’adolescenza dei figli comporta fatiche e interrogativi. DesTEENazione offre ai genitori di ragazzi dagli 11 ai 21 anni un luogo protetto dove condividere le proprie esperienze attraverso colloqui di orientamento, attività esperienziali e serate a tema. Le psicologhe ricevono su appuntamento dal lunedì al giovedì dalle 14:00 alle 18:00 e il martedì e venerdì mattina dalle 9:00 alle 13:00.
Inoltre, sono stati attivati due specifici percorsi di gruppo:
“Inside Out LAB”: laboratori quindicinali dedicati alla consapevolezza emotiva degli adulti, in programma il lunedì dalle 17:00 alle 18:30.
“Genitorialità in cerchio”: un gruppo di parola e confronto su tematiche co-costruite insieme ai partecipanti, fissato il giovedì dalle 17:00 alle 18:00.
Come partecipare
Per garantire il corretto svolgimento delle attività di gruppo è richiesto un numero minimo di 4 partecipanti. Le iscrizioni e le richieste di informazioni possono essere effettuate tramite i canali ufficiali del servizio:
Sede: Spazio DesTEENazione, Via Maspero 20, Varese (previo appuntamento).
Telefono: 366-9395207.
E-mail: desteenazione@comune.varese.it.
Instagram: @DesTEENazione_Varese.
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