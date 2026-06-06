Spinta sui mercati globali: da Camera di Commercio 160mila euro per le imprese che partecipano alle fiere

Un plafond complessivo di 160mila euro per incentivare e sostenere il posizionamento delle micro, piccole e medie imprese locali sui mercati internazionali. Camera di Commercio Varese ha dato il via ufficiale all’edizione 2026 del bando finalizzato ad agevolare la partecipazione alle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale, siano esse programmate in Italia o all’estero.

L’iniziativa prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto per abbattere i costi vivi legati alla presenza negli spazi espositivi, un canale giudicato ancora strategico dall’ente camerale per consolidare l’export e la competitività delle aziende del territorio.

I dettagli del contributo e la premialità di genere

L’agevolazione standard stanziata dall’ente di piazza Monte Grappa andrà a coprire il 30% delle spese ammissibili (calcolate al netto dell’Iva), stabilendo un tetto massimo di 3.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.

Il bando di questa annualità introduce però una specifica misura di attenzione rivolta all’inclusione e alla parità di genere. Per le imprese femminili del Varesotto, infatti, l’intensità del sostegno economico sale al 40% delle spese sostenute, innalzando contestualmente il massimale erogabile fino a un massimo di 4.000 euro.

Al fine di allargare il più possibile la platea delle realtà economiche coinvolte e favorire il ricambio dei beneficiari, la Camera di Commercio applicherà un criterio di precedenza: i contributi verranno riconosciuti in via prioritaria a tutte quelle aziende che non hanno già usufruito della medesima agevolazione durante la precedente annualità 2025.

Quali spese sono ammesse e le scadenze

I fondi assegnati sono vincolati alla copertura dei costi strettamente connessi all’allestimento e alla logistica della manifestazione fieristica. Nello specifico, i parametri del bando considerano ammissibili:

I costi di iscrizione ufficiale alla fiera

Le spese di locazione degli spazi espositivi

I costi sostenuti per l’allestimento dello stand

Le imprese interessate a presentare la richiesta di contributo avranno a disposizione pochi giorni per completare la procedura telematica. Il termine ultimo e perentorio per l’invio delle domande, corredate dalla modulistica necessaria, è fissato per le ore 12:00 di giovedì 11 giugno 2026. I dettagli del testo del bando, i requisiti d’accesso e le istruzioni per l’invio della documentazione sono consultabili direttamente sul portale istituzionale di Camera di Commercio Varese.