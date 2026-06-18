Sport di pagaia e natura: a Sesto Calende e Cuggiono arriva “Natura e Movimento”

La Valle del Ticino si prepara a trasformarsi in una grande palestra a cielo aperto. Sabato 20 giugno prenderà il via la prima edizione di “Natura e Movimento”, un’iniziativa promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per incentivare il benessere psicofisico e gli stili di vita sostenibili. All’evento ha aderito con entusiasmo la Riserva della Biosfera “Ticino Val Grande Verbano”, supportata da Fondazione Sport City e dal Parco del Ticino, con l’obiettivo di mostrare come lo sport outdoor possa diventare uno strumento fondamentale per la tutela del territorio e la cura di se stessi.

Il debutto di “Natura e Movimento”

La manifestazione nasce con l’idea di creare una forte sinergia tra i cittadini e le aree protette locali. L’ambiente naturale non viene visto solo come uno sfondo, ma come un elemento imprescindibile per vivere un’esperienza di movimento differente, capace di avvicinare persone di ogni età alla biodiversità del fiume.

L’appuntamento del 20 giugno si concentrerà in particolare sugli sport di pagaia, offrendo al pubblico l’opportunità di assistere e partecipare a dimostrazioni pratiche di kayak, canoa e SUP, immersi in scenari naturalistici unici.

Porte aperte a Sesto Calende

Il programma della giornata è diviso in due momenti principali dislocati sul territorio della Riserva. Si parte la mattina a Sesto Calende, in provincia di Varese, dove dalle 10:30 alle 17:00 la sede del Circolo Sestese Canoa Kayak in Piazza Cesare da Sesto ospiterà un open day dedicato ai canoisti.

L’iniziativa è aperta a tutti a partire dagli otto anni d’età, configurandosi come l’occasione perfetta per i più giovani e per i principianti che desiderano avvicinarsi a questa disciplina e sperimentare il contatto diretto con l’acqua.

Le attività a Castelletto di Cuggiono

Nel pomeriggio l’evento si sposterà sul versante milanese del parco, a Castelletto di Cuggiono. Dalle 14:00 alle 18:00, presso la sede del Canoa Club Milano in via al Ponte, sarà la volta di “Sport di pagaia nel Parco del Ticino”.

Anche in questo secondo appuntamento sono previste prove pratiche e attività guidate con kayak e stand up paddle. Un modo alternativo e dinamico per scoprire il corso del fiume da una prospettiva completamente nuova, promuovendo al contempo comportamenti responsabili verso l’ecosistema fluviale.