Sport e prevenzione a Tradate: nel rione Pineta è tempo di “Fisiorun”

Domenica 14 giugno le strade di Tradate torneranno a popolarsi di podisti per la decima edizione della Fisiorun, la manifestazione a passo libero che celebra il traguardo dei dieci anni. L’evento, ormai diventato una tradizione per il rione Pineta, propone tre diversi percorsi da 1,8, 6 e 12 chilometri per abbracciare ogni livello di preparazione, dagli sportivi incalliti alle famiglie con bambini.

Sport e benessere nel cuore del rione Pineta

La partenza è fissata per le ore 9.00 da via Broggi, nel cuore pulsante del rione Pineta. La Fisiorun si conferma come un appuntamento che va oltre la semplice competizione amatoriale, ponendosi l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano e la prevenzione attraverso il movimento. La corsa è aperta a tutti e prevede agevolazioni per i più piccoli: la partecipazione è infatti gratuita per i minori di 6 anni.

Iscrizioni e pacco gara

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 12 giugno 2026 attraverso la piattaforma online ENDU oppure recandosi presso i punti fisici convenzionati, come la Pro Loco di piazza Mazzini o il negozio Cialda e Bevi di corso Bernacchi. Il costo dell’iscrizione è di 12 euro e garantisce il pacco gara ai primi 650 iscritti. Sarà inoltre possibile effettuare iscrizioni “last minute” e ritirare i pacchi gara presso la sede del rione Pineta nel pomeriggio di sabato 13 giugno o la mattina stessa della gara.

Un evento per la comunità e la solidarietà

La manifestazione, patrocinata dall’ASST Sette Laghi e dal Comune di Tradate, mantiene un forte legame con il mondo sanitario locale. Oltre ai classici podi, verranno infatti premiati i primi dipendenti ospedalieri classificati e il reparto ospedaliero più numeroso, a testimonianza del coinvolgimento del presidio Galmarini. Anche gli amici a quattro zampe sono i benvenuti: per i primi dieci cani che taglieranno il traguardo è previsto un piccolo riconoscimento speciale.

Socialità e tempo limite

L’organizzazione ha previsto un tempo limite di 2 ore e 30 minuti per completare i percorsi, assicurando che l’evento si svolga con qualsiasi condizione metereologica. Al termine della fatica sportiva, i partecipanti e i loro accompagnatori avranno la possibilità di fermarsi per il pranzo direttamente presso le strutture del rione Pineta, trasformando la domenica sportiva in un momento di festa per tutta la città.