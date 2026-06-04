Sport e salute si incontrano: visite dermatologiche gratuite al Torneo NBK di Busto Arsizio
Sabato 20 giugno il Parco Brazzelli ospita la clinica mobile della LILT per offrire screening gratuiti alla cittadinanza in occasione della quinta edizione della manifestazione sportiva
Lo sport si trasforma in un’occasione per prendersi cura della propria salute a Busto Arsizio. Sabato 20 giugno, in occasione della quinta edizione del Torneo NBK, il Parco Brazzelli ospiterà il Camper della Prevenzione della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). Grazie alla collaborazione tra l’associazione MeLa Gioco e l’Associazione Provinciale di Varese della LILT, i cittadini potranno accedere a visite dermatologiche gratuite per il controllo dei nevi.
Un camper per la diagnosi precoce
Il cuore dell’iniziativa è la presenza di una clinica mobile dotata di strumentazioni all’avanguardia. Dalle ore 10.00 alle 17.00, un’équipe medica specializzata sarà a disposizione dei presenti per effettuare gli screening. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico sull’importanza della diagnosi precoce, rendendo il controllo medico un gesto semplice e accessibile a tutti, inserito in un contesto di festa e sport.
Le visite saranno gestite su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. L’iniziativa vede anche la partecipazione attiva dell’ASST Valle Olona, a conferma di una rete territoriale solida impegnata nella promozione della cultura della prevenzione.
Lo sport come veicolo di benessere
Per l’Associazione MeLa Gioco, organizzatrice del torneo di basket, l’integrazione di servizi sanitari all’interno della manifestazione rappresenta un pilastro fondamentale della propria missione sociale. L’idea è che il campo da gioco non sia solo un luogo di competizione, ma un punto di aggregazione capace di generare un impatto positivo sulla comunità locale.
«Siamo convinti che eventi sportivi come il Torneo NBK possano diventare occasioni preziose non solo di aggregazione e divertimento, ma anche di informazione e prevenzione – dichiara l’Associazione MeLa Gioco –. Grazie alla collaborazione con LILT vogliamo offrire a giocatori, famiglie e cittadini un’opportunità concreta per prendersi cura della propria salute e diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della diagnosi precoce»
Basket e solidarietà al Parco Brazzelli
Mentre i palloni a spicchi rimbalzeranno sui campi del Parco Brazzelli, il messaggio che gli organizzatori vogliono lanciare è che la prevenzione non deve essere vissuta con timore, ma come una pratica quotidiana di benessere. Il torneo NBK giunge così alla sua quinta edizione consolidando il legame tra l’attività fisica e la tutela della salute dei cittadini bustocchi.
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