Squadra di sviluppo in Serie C, settore giovanile e maschile: la Uyba vuole continuare a crescere

La UYBA Volley Busto Arsizio programma il proprio futuro partendo dalle fondamenta e rilancia con forza il progetto del settore giovanile per la stagione 2026/27. Sul taraflex della e-work arena la società biancorossa ha illustrato le linee guida di un percorso ambizioso, che punta a valorizzare il ruolo del club come principale punto di riferimento per la pallavolo del territorio. Essendo l’unica realtà di Serie A1 della provincia di Varese, la UYBA vuole rappresentare il massimo approdo sportivo per le giovani atlete, forte di un’organizzazione pluridecennale e del progetto “UYBA & Friends”, che coinvolge già oltre 5.000 atlete e che si arricchirà della collaborazione con il settore giovanile del Consorzio Vero Volley.

Mario Graziani alla guida del settore giovanile

Il nuovo corso della cantera biancorossa viene affidato a Mario Graziani, figura storica del club da venticinque anni, che assume il ruolo di responsabile e direttore sportivo del settore giovanile. A lui spetterà il compito di coordinare la crescita delle atlete unendo competenza e senso di appartenenza. «Presentiamo un percorso di eccellenza – le parole di Mario Graziani, direttore sportivo del settore giovanile UYBA – che unisce lo sviluppo tecnico ai valori del nostro club, con l’obiettivo di accompagnare le ragazze dai primi passi sul campo fino ai massimi livelli della disciplina».

Roberto Menegolo responsabile tecnico e la novità Serie C

La direzione tecnica dell’intero vivaio, dal minivolley fino all’Under 19, è affidata a Roberto Menegolo, allenatore dal palmarès internazionale che vanta numerosi titoli mondiali ed europei con le nazionali giovanili azzurre oltre ai successi passati sulla panchina della stessa UYBA. Menegolo guiderà anche la squadra di Serie C, titolo acquisito dalla Pallavolo Insubria Gallarate, una novità introdotta per garantire un livello competitivo più alto alle giovani atlete. Il legame con la prima squadra di Serie A1 sarà supervisionato direttamente da coach Enrico Barbolini, che seguirà da vicino il vivaio e continuerà a coinvolgere le giovani più promettenti negli allenamenti e nelle gare delle professioniste.

Lo staff tecnico e l’ingresso del settore maschile

I quadri tecnici per la nuova stagione vedono Ari Mekiker alla guida di Under 17 e Serie D, Eugenio Penati per i gruppi Under 13, Under 14 e Under 15, mentre Alberto Marzorati sarà il responsabile di Minivolley e Under 12 insieme alla novità Francesca Clementi, che ricoprirà anche il ruolo di nutrizionista del settore giovanile. Gli assistenti allenatori confermati sono Alessandro Rondanini, Nicole Piazza e Giuseppe Rosso. La novità storica della stagione è rappresentata dalla nascita della prima squadra maschile della UYBA, che per questo primo anno accoglierà piccoli atleti dal Minivolley fino all’Under 13. A sostenere il progetto giovanile ci sarà ancora lo sponsor Co-Bit, rappresentato in conferenza stampa da Amedeo Fontana.

L’orgoglio del presidente Giuseppe Pirola

L’incontro si è chiuso con il bilancio e il ringraziamento del presidente del club di Busto Arsizio, che ha voluto sottolineare la completezza dell’offerta sportiva raggiunta per la nuova stagione agonistica. «Per la prima volta dopo tanti anni – l’intervento di Giuseppe Pirola, presidente della UYBA Volley – siamo riusciti ad allestire tutte le squadre giovanili, dal minivolley all’Under 19, con l’aggiunta della Serie C: è motivo di orgoglio per me e tutta la società, così come l’introduzione della squadra maschile. Vorrei ringraziare le persone di Experience che hanno seguito il settore giovanile nella stagione appena conclusa. Ora hanno intrapreso un altro percorso che rispettiamo e invitiamo tutti a rispettare, affinchè come sempre non vinca la rivalità, ma lo sport e la pallavolo».

Per informazioni e iscrizioni sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti sui canali social ufficiali @uybagiovani.