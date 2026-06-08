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Tragedia di Maccagno, è stabile il giovane investito. Il sindaco di Cugliate: “La morte di Sara ha sconvolto il paese”

Il ragazzo ricoverato all'ospedale di Circolo è sedato, intubato e in prognosi riservata, ma le sue condizioni si sono stabilizzate. Il sindaco di Cugliate Fabiasco annuncia il lutto cittadino per i giorni del funerale di Sara

Maccagno

Resta sedato, intubato e in prognosi riservata all’ospedale di Circolo di Varese, ma le condizioni del ragazzo di 15 anni investito domenica a Maccagno con Pino e Veddasca sono più stabili rispetto alle prime ore dopo l’incidente.

Una notizia che arriva in una giornata pesante per Cugliate Fabiasco, il paese dove risiedeva Sara Vetrano, la studentessa dell’Einaudi morta domenica pomeriggio 7 giugno in località Ronco delle Monache dopo essere stata travolta dalla Panda insieme ad altri quattro amici lungo la strada statale 394. Ferita anche la sorella che al momento si trova ricoverata al San Gerardo di Monza, insieme ad un altro dei ragazzi, mentre uno è in cura all’ospedale di Legnano.

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Il sindaco di Cugliate Fabiasco non riesce a trovare le parole. Lunedì mattina si è recato a casa della famiglia Vetrano, ma ha trovato tutto chiuso. «Mi risulta si fossero trasferiti in paese da poco – dice – credo avessero acquistato una villetta a schiera. Per la mamma di Sara è stato un colpo davvero difficile da sopportare. Mi dicono sia ricoverata in ospedale». Il sindaco ha già annunciato il lutto cittadino per i giorni del funerale: «Come amministrazione non possiamo fare altro che esprimere la nostra vicinanza alla famiglia, ma sappiamo che niente e nessuno potrà lenire un dolore così profondo».

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità. L’auto avrebbe prima colpito il guardrail, poi travolto il gruppo che camminava in fila indiana sulla statale, per terminare la corsa contro un muro sul lato opposto della carreggiata. Ferito anche il conducente della Panda, un uomo di 31 anni. Tra le ipotesi investigative c’è quella dell’alta velocità.

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Pubblicato il 08 Giugno 2026
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