Stefania Bardelli: “Non mi immagino il calcio di Varese lontano dal capoluogo”

«Da tempo questa amministrazione ci ha abituati a una logica incomprensibile: invece di valorizzare Varese, cerca sempre soluzioni fuori da Varese. E se davvero qualcuno a Palazzo Estense coltiva anche solo l’idea o la speranza di immaginare il futuro del calcio varesino lontano dalla sua città, allora siamo davanti all’ennesimo errore di prospettiva – dichiara Stefania Bardelli leader del Mav. Lo stadio di Varese é un pezzo della storia sportiva e dell’identità cittadina. Abbandonarlo al suo destino mentre si fantastica su altre strutture – nello specifico il Chinetti di Solbiate Arno – sarebbe la certificazione di un fallimento politico prima ancora che amministrativo. Una risposta da Solbiate é arrivata, quella del sindaco Battistin che giustamente difende le proprie strutture e gli interessi dei solbiatesi. È esattamente ciò che dovrebbe fare anche chi governa Varese. Invece abbiamo un’amministrazione che considera normale rinunciare, arretrare, accontentarsi».

Conclude Bardelli: «I varesini hanno bisogno di una classe dirigente che creda nella città che rappresenta e che abbia il coraggio di investire sulle sue risorse. Se davvero esiste anche solo il pensiero di immaginare il calcio di Varese lontano dal suo stadio e dalla sua città quel pensiero va respinto con decisione. Perché il futuro di Varese si costruisce a Varese, non altrove. E chi amministra questa città dovrebbe ricordarselo ogni giorno».