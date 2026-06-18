Stefano Bonaccini alla festa dell’unità della Schiranna

La Festa de l’Unità della Schiranna si prepara alle battute finali con uno degli appuntamenti politici più rilevanti del suo programma. Sabato 20 giugno, alle ore 18:30, l’area feste di via Vigevano 26 a Varese ospiterà il dibattito intitolato “Costruiamo l’alternativa”. L’incontro è stato organizzato per tracciare la rotta e presentare le proposte per il futuro del Paese in vista delle prossime sfide elettorali e governative.

Bonaccini sul palco della Schiranna

Trattandosi del penultimo giorno della storica manifestazione varesina, l’evento vuole essere un’importante occasione per fare il punto sul percorso necessario a delineare un progetto di governo alternativo a quello attuale. L’ospite d’eccezione della serata sarà Stefano Bonaccini, presidente nazionale del Partito Democratico, che porterà sul palco della Schiranna la visione e le strategie del vertice del Nazareno.

Il confronto con i rappresentanti del territorio

Il dibattito non si limiterà però a una prospettiva puramente centrale, ma cercherà di unire i temi nazionali alle istanze e alle battaglie del territorio varesino e lombardo. Insieme al presidente dem interverranno infatti il senatore Alessandro Alfieri, il consigliere regionale Samuele Astuti e la segretaria provinciale del Partito Democratico di Varese, Alice Bernardoni. L’incontro è a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Cucina e balera per il fine settimana

Subito dopo la conclusione del confronto politico, la serata si sposterà nell’area ristorante per l’ultimo weekend della manifestazione. Le cucine della festa saranno pronte ad accogliere i visitatori per una delle ultime cene in compagnia con i tradizionali menù a prezzi popolari. A partire dalle ore 21:00, la programmazione della Schiranna proseguirà sotto il segno del divertimento e della musica grazie al ritorno della balera.