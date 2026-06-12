Stella Argento Varese sceglie Fabrizio Garbosi: sarà il nuovo direttore sportivo

La Pallacanestro Femminile Varese inaugura il mercato estivo con il botto: è ufficiale, infatti, che il direttore sportivo sarà Fabrizio Garbosi. Classe 1967, figlio di Enrico, l’allenatore che condusse Varese alla conquista del primo scudetto (1961), Garbosi ha alle spalle una lunga carriera sulle panchine delle Minors di alto livello.

Il suo nome è legato indissolubilmente alla Robur et Fides, con cui ha vinto la Coppa Italia di Serie B nel 2011, ma nel corso degli anni ha guidato numerose altre squadre e ora è pronto a portare la sua competenza ed esperienza nel progetto Stella Argento BKF Varese.

Ad accoglierlo il GM Fabio Pozzi: «Siamo felicissimi di averlo a bordo, speriamo che questo primo innesto sia l’apripista per altre grandi novità nell’immediato futuro». Il dirigente varesino Conferma inoltre che “sfrutterà” Garbosi a 360 gradi: i due collaboreranno nella gestione tecnica, amministrativa e burocratica del club. Pozzi conclude affermando che «sfrutteremo la sua grande capacità per la supervisione del lavoro e per gestire le importanti collaborazioni con altre realtà che andremo ad annunciare a breve».

Il neo DS esordisce spiegando che i contatti con Pozzi erano stati già imbastiti nella passata stagione quando la società stava cercando un profilo esperto che potesse dare una base solida al progetto. Nelle ultime settimane il rapporto si è consolidato fino al punto di diventare concreto. Ciò che ha convinto Garbosi è stato, come dice lui stesso «il fatto che Pozzi mi ha chiesto un aiuto in una fase di ricostruzione e ho deciso di darglielo, conciliando con l’impegno già preso a Tradate».

Garbosi conclude dicendo: «Mi occuperò della supervisione, dei rapporti con le famiglie e con le ragazze: farò tutto quello che serve per organizzare al meglio il settore giovanile in maniera tale da poter trasmettere i giusti valori legati a questo sport».