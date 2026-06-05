Stesso reddito, tasse diverse: a Varese chi guadagna 15mila euro paga, a Milano no

Stesso reddito, tasse locali molto diverse a seconda del Comune in cui si vive. È la fotografia che emerge dall’ultimo studio della UIL nazionale sulle addizionali regionali e comunali IRPEF, analizzato in dettaglio dalla struttura regionale del sindacato. E la cartolina che ne esce per Varese è tutt’altro che lusinghiera: il capoluogo si piazza in fondo alla classifica lombarda, con una soglia di esenzione ferma ad appena 8mila euro di reddito imponibile. Quindicimila euro in meno rispetto a Milano, dove l’esenzione totale arriva fino a 23mila euro.

Secondo il sindacato il principio della progressività fiscale, sancito dall’articolo 53 della Costituzione, rischia così di trasformarsi in un requisito di residenza. Se a livello regionale la Lombardia adotta un sistema formalmente progressivo – con aliquote che vanno dall’1,23% per i redditi fino a 15mila euro all’1,73% sopra i 50mila – è nel mosaico dei singoli Comuni che si aprono le forbici più ampie.

La classifica dei capoluoghi

In testa, come detto, c’è Milano con la soglia di esenzione a 23mila euro. Segue Mantova a 22mila, poi Lecco (senza progressività) e Lodi (17mila euro), Pavia (16mila euro con aliquota allo 0,70%) e Como (15mila euro ma senza progressività). Sul versante opposto, in piena fascia di penalizzazione per i redditi bassi, c’è Bergamo con un’aliquota fissa allo 0,8% e nessuna fascia di esenzione, Sondrio con una franchigia di soli 10mila euro e, fanalino di coda, Varese con il suo tetto a 8mila euro.

Tradotto in pratica: un lavoratore o un pensionato con 15mila euro di reddito imponibile non versa un euro di addizionale comunale se vive a Milano, Mantova, Lecco, Lodi o Pavia, ma è chiamato a pagare l’imposta fino all’ultimo centesimo se risiede a Sondrio o a Varese.

A pesare non sono però soltanto le soglie. Lo studio sottolinea come la stragrande maggioranza dei capoluoghi lombardi adotti un’aliquota unica piatta, che colpisce con la stessa percentuale contribuenti con capacità economiche profondamente diverse. Fanno eccezione Mantova, Lodi e Pavia, che hanno scelto di introdurre un sistema di aliquote differenziate per scaglioni di reddito, applicando di fatto la progressività anche a livello locale.

Capoluogo Soglia di esenzione Milano € 23.000 Mantova € 22.000 Lecco € 17.000 Lodi € 17.000 Pavia € 16.000 Como € 15.000 Brescia € 13.000 Cremona € 12.000 Monza € 12.000 Sondrio € 10.000 Varese € 8.000 Bergamo Nessuna esenzione Fonte: studio UIL nazionale sulle addizionali comunali IRPEF

Le voci del sindacato

«Quando due cittadini con lo stesso reddito pagano importi diversi soltanto perché vivono in Comuni differenti, significa che il sistema presenta elementi di disomogeneità che meritano una profonda riflessione», commenta Salvatore Monteduro, Segretario Confederale UIL Lombardia. «Ancora più rilevante è il fatto che alcuni Comuni lombardi abbiano già scelto di applicare una vera progressività fiscale. Questo dimostra chiaramente che una diversa impostazione è possibile».

Per il sindacato, la disparità è tanto più insostenibile alla luce dell’attuale congiuntura, con il costo della vita – dall’abitare alla mobilità, fino ai servizi essenziali – che continua a erodere il potere d’acquisto di salari e pensioni a un ritmo ben più veloce della crescita delle retribuzioni. L’obiettivo, precisa Monteduro, «non è privare i Comuni dei fondi necessari all’erogazione dei servizi di welfare locali, bensì ripensare in modo equo i criteri di finanziamento: i servizi devono essere sostenuti in modo proporzionale alla reale capacità contributiva delle persone, potenziando la clausola di salvaguardia dei redditi bassi e medio-bassi attraverso l’innalzamento delle soglie di esenzione». Da qui il rilancio della proposta UIL di avviare una riflessione strutturale sul meccanismo delle addizionali territoriali, con la definizione di criteri minimi di progressività a livello nazionale e locale.

L’affondo su Varese

Più diretto l’affondo del segretario UIL di Varese, Antonio Massafra, che chiama in causa esplicitamente Palazzo Estense: «Siamo fortemente preoccupati per la situazione di Varese, dove le soglie di esenzione irrisorie di 8mila euro penalizzano pesantemente i cittadini più vulnerabili. In un momento di forte rincaro del costo della vita, colpire chi ha meno tutele con un’aliquota unica e senza alcuna progressività è una scelta iniqua e ingiustificabile». La richiesta è quella di un cambio di rotta immediato: «Serve un confronto urgente per adeguare le franchigie e introdurre criteri di reale equità fiscale, prendendo esempio dalle buone pratiche già attive nella nostra regione».