Stop agli alcolici in strada e alla musica dopo mezzanotte: firmata a Luino l’ordinanza anti-movida

Nuove regole per la movida estiva a Luino. Il sindaco Andrea Pellicini ha firmato un’ordinanza che introduce una serie di limitazioni alla vendita e al consumo di alcolici, oltre a restrizioni per la musica nei pubblici esercizi, con l’obiettivo di tutelare la quiete pubblica e la sicurezza urbana. Le misure saranno in vigore dall’11 giugno al 10 luglio nelle aree del centro storico, del lungolago e della stazione ferroviaria.

La misura riguarda i seguenti “comparti urbani” • COMPARTO CENTRO E LUNGOLAGO (Comparto 1): Piazza Garibaldi, Piazza Libertà, Via Cavallotti, Via Manzoni, Via XV Agosto, Via Comi, Via Sereni, Piazza Serbelloni, Via Vittorio Veneto, Via N. Sauro, Via Fornara, Via Lido, Viale Dante Alighieri, Via della Vittoria, Lungolago Carlo Zona, e relative adiacenze. • COMPARTO STAZIONE FERROVIARIA (Comparto 2): Piazza Marconi, Viale Amendola, Corso XXV Aprile, Via Cairoli, Piazza Risorgimento, Via Dogana, Via Voldomino e Via Ghiringhelli e relative adiacenze.

Il provvedimento arriva dopo una richiesta dei carabinieri di Luino, che hanno segnalato episodi delittuosi verificatisi nei recenti fine settimana, e a seguito delle numerose lamentele dei residenti per schiamazzi e rumori nelle ore serali e notturne. E arriva dopo l’annuncio pronunciato dal sindaco di Luino Andrea Pellicini di “tolleranza zero” contro il degrado nel centro della città dovuto a comportamenti maleducati da parte di giovanissimi.

Tra le principali novità, tutti i bar, ristoranti, pub e attività simili dovranno cessare la somministrazione e la vendita di alimenti e bevande entro le 2 del mattino. Le attività musicali, comprese quelle dal vivo, dovranno invece terminare entro la mezzanotte.

L’ordinanza vieta inoltre, dalle 18 alle 6 del mattino successivo, il consumo di alcolici e la detenzione di bottiglie aperte o lattine nelle aree pubbliche interessate. Nella stessa fascia oraria sarà vietata anche la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, salvo casi specifici previsti dal provvedimento. Limitazioni anche all’utilizzo di contenitori in vetro per il consumo all’esterno dei locali.

Per i trasgressori sono previste sanzioni che possono arrivare fino a 500 euro per i privati e fino a 5mila euro per gli esercizi commerciali che non rispettano gli obblighi previsti dall’ordinanza.

Una simile ordinanza è stata di recente adottata anche dal Comune di Varese.