Stop alla navetta tra le stazioni di Malnate e Cantello: “Numeri troppo bassi”

Mentre Regione Lombardia e Canton Ticino firmano una nuova intesa sulla mobilità di confine per potenziare treni e autobus tra Italia e Svizzera (leggi qui), a livello locale si registra una battuta d’arresto per i collegamenti verso e per il confine. La navetta sperimentale che collegava le stazioni di Malnate e Gaggiolo, dopo neanche un anno, dal mese di giugno ha interrotto definitivamente le proprie corse a causa dei dati di affluenza troppo bassi rilevati nei mesi di attività.

La fine della sperimentazione

Il collegamento bus era nato nel settembre del 2025 grazie alla sinergia tra i Comuni di Malnate e Cantello e l’agenzia del Trasporto Pubblico Locale e la Provincia di Varese per favorire gli spostamenti dei pendolari e alleggerire il problema dei parcheggi nei pressi dei due scali ferroviari. Nonostante le aspettative iniziali, i dati raccolti dall’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale hanno spinto le amministrazioni a fermare il progetto a partire dal mese di giugno, alla scadenza naturale dell’accordo.

I costi e il bilancio di Malnate

La decisione di non rinnovare il finanziamento è partita principalmente da Malnate, dove le verifiche sul campo hanno mostrato un utilizzo molto marginale del mezzo pubblico rispetto all’investimento economico stanziato a bilancio. «Abbiamo stanziato 25 mila euro per sostenere il servizio Tpl – spiega Nadia Cannito, sindaco di Malnate –. Purtroppo non è andata molto bene, i numeri sono rimasti bassi, circa una dozzina di persone al giorno. Di conseguenza, abbiamo parlato con Tpl dicendo loro che non avremmo più finanziato il progetto».

Il tentativo di modifica del percorso

Nelle intenzioni dei promotori, la navetta avrebbe dovuto intercettare i flussi dei lavoratori diretti sia verso la Svizzera sia verso Milano, offrendo una valida alternativa all’uso dell’auto privata. Nel corso dei mesi erano state introdotte anche delle variazioni per rendere il tragitto più rapido, ma la risposta dell’utenza non è cambiata. «Quando è partito il servizio, l’idea era creare il collegamento nei due sensi, verso la Svizzera e verso Milano – aggiunge Gigi Baroni, assessore di Malnate –. Questo era una soluzione anche per i parcheggi adiacenti alle due stazioni. La cosa alla fine non ha funzionato: da una serie di verifiche di numeri, per una trentina di passaggi al giorno le persone che hanno utilizzato il servizio erano una quindicina. È stato anche accorciato il giro, togliendo le fermate di Gurone ma il numero di utenti non giustificava più il servizio. L’impegno economico era rilevante. Tpl ha provato a proseguire il servizio anche senza il nostro contributo».

Il rammarico di Cantello

Di parere diverso l’amministrazione comunale di Cantello, che si era detta favorevole a dare ancora tempo alla sperimentazione per permettere ai cittadini di abituarsi al nuovo sistema di trasporto integrato tra le due linee ferroviarie. «Noi purtroppo abbiamo cercato di far proseguire il servizio ma il comune di Malnate non era più interessato – conclude Gunnar Vincenzi, sindaco di Cantello –. Con giugno è scaduto il termine della sperimentazione e il Tpl ha comunicato, considerato i numeri e le presenze, la cessazione. L’utilizzo purtroppo ha avuto numeri troppo bassi e questo è un peccato perché il collegamento diretto tra le due stazioni interessate sembrava fosse una buona iniziativa».