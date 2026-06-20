Stop alla navetta tra Malnate e Gaggiolo, Autolinee Varesine: “Linea programmata con criterio ma poco gradita”

Servizio navetta cancellato tra Malnate e Gaggiolo. Il collegamento strategico nato per unire la stazione malnatese con lo scalo ferroviario di Cantello-Gaggiolo chiude i battenti a causa di una frequentazione costantemente al di sotto delle aspettative. Nonostante gli sforzi promozionali e i correttivi agli orari introdotti nel corso dei mesi, l’affluenza non ha mai superato la media di trenta viaggiatori al giorno, spingendo le istituzioni a non rinnovare lo stanziamento.

I motivi dello stop alla linea

Il servizio di trasporto pubblico locale era stato attivato nel settembre del 2025 con l’obiettivo di intercettare il flusso di pendolari e studenti, garantendo un’alternativa su gomma per muoversi tra la Valle Olona e la frontiera. L’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese ha formalizzato la decisione di interrompere le corse l’8 giugno, rilevando come i dati di carico fossero rimasti stabili e insufficienti nel tempo. Nemmeno le ultime modifiche introdotte a marzo, studiate per agevolare il rientro pomeridiano degli studenti provenienti da Tradate e per ottimizzare le coincidenze con i convogli ferroviari diretti a Milano, sono bastate a invertire la tendenza.

«Il servizio – si legge nella comunicazione del Tpl inviata ai comuni -, presenta frequentazioni stabili intorno ai 30 passeggeri al giorno anche a seguito della modifica attuata a partire da marzo e che favorisce il rientro pomeridiano degli studenti da Tradate oltre che sistematiche coincidenze con i treni per Milano presso la stazione di Malnate.

Il rammarico del gestore e la difesa del servizio

A esprimere profondo dispiacere per l’esito dell’operazione è l’azienda incaricata di svolgere il servizio, che sottolinea l’affidabilità e la precisione con cui è stata gestita la linea in questi mesi di attività.

«Esprimiamo il nostro rammarico – il commento di Autolinee Varesine – per il poco gradimento che tale servizio ha riscontrato tra gli utenti. Si trattava di una linea che gli enti preposti hanno programmato con criterio, sia in termini di percorsi sia in termini di orari e di coincidenze con i treni presso le stazioni di Gaggiolo e Malnate; le corse sono state effettuate nella totalità di quelle previste, senza nemmeno una singola soppressione rispetto a quanto programmato e con ottimi standard di puntualità».

Il nodo dei passeggeri e il futuro dei trasporti

L’insuccesso non è dipeso da una mancanza di informazione, dato che la tratta era stata supportata da diverse campagne promozionali condivise tra aziende e amministrazioni.

«Lo stesso servizio – prosegue la nota di Autolinee Varesine – è stato più volte pubblicizzato in tanti modi diversi, sempre con l’impegno delle istituzioni; purtroppo, però, il numero quotidiano di passeggeri si è costantemente mantenuto piuttosto basso, senza evoluzioni significative nei vari mesi, perciò comprendiamo la decisione di fermarlo».

Non si chiudono comunque le porte a future collaborazioni sul territorio per migliorare i collegamenti dell’area di confine.

«Siamo ovviamente disponibili – conclude l’azienda di trasporti – a confrontarci con Agenzia, Provincia e Comuni su qualsiasi altra soluzione di trasporto pubblico anche in chiave transfrontaliera».