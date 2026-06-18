Storia e degustazione a Leggiuno: all’Eremo di Santa Caterina si riscoprono i vini del Lago Maggiore

Un pomeriggio sospeso tra la spiritualità della pietra a strapiombo sul Verbano e il sapore dei vigneti locali. Venerdì 19 giugno, alle ore 16.30, l’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno ospiterà l’evento “Storie di vino all’Eremo di Santa Caterina”. Si tratta di un’iniziativa culturale curata da Archeologistics che guiderà i partecipanti in un viaggio a ritroso nel tempo, riscoprendo la tradizione vitivinicola del Lago Maggiore e del Varesotto, per poi concludersi con una degustazione di etichette del territorio.

Il legame storico tra la vite e il Varesotto

L’appuntamento offrirà l’occasione di conoscere il profondo legame che per secoli ha unito queste terre alla coltivazione della vite. Le testimonianze storiche della presenza di vigneti nel vicino Verbano affondano le radici addirittura nella preistoria, mentre numerosi documenti d’archivio raccontano l’importanza economica e sociale della produzione vinicola nelle comunità locali.

Anche i grandi personaggi del passato ne erano estimatori: il cardinale Carlo Borromeo, durante gli anni trascorsi a Roma alla corte di papa Pio IV, si faceva recapitare periodicamente botti di vino provenienti direttamente dalla Valceresio, zona in cui la famiglia possedeva il castello di Frascarolo.

L’antico torchio del Settecento

La visita guidata si snoderà tra i cortili e le sale dell’antico complesso monastico, permettendo di ripercorrere questa storia attraverso racconti e curiosità legati al territorio. Un focus particolare sarà dedicato all’antico torchio monumentale in legno conservato all’interno dell’Eremo, risalente alla metà del Settecento. Questa struttura rappresenta una testimonianza concreta e tangibile di un’attività che per lungo tempo ha caratterizzato il paesaggio agrario e l’economia della zona costiera.

I censimenti ufficiali del 1881 documentano infatti la presenza di oltre 3.000 ettari di ronchi e vigneti nel Circondario di Varese, nei comuni che oggi fanno parte dell’area di produzione della tipica IGT Ronchi Varesini. Un immenso patrimonio agricolo che iniziò a ridursi drasticamente nella seconda metà dell’Ottocento, quando l’arrivo delle malattie della vite e la parallela e crescente industrializzazione modificarono profondamente il tessuto economico locale.

Dalla teoria ai calici con la Cascina Ronchetto

Al termine della passeggiata culturale, i partecipanti potranno vivere un’esperienza di degustazione guidata con i vini della Cascina Ronchetto. Accompagnati dal sommelier dell’azienda, si potranno conoscere e assaggiare tre etichette nate da questa terra: il Tenore Bianco fermo, il Materno Rosso e il Morè Spumante, produzioni che raccontano in chiave moderna la rinascita della tradizione vitivinicola varesina.

Il ritrovo è fissato presso la biglietteria dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso, in via Santa Caterina 13 a Leggiuno. Il costo del biglietto, comprensivo di ingresso, visita guidata e degustazione di tre vini, è di 20 euro. La partecipazione all’evento garantisce inoltre l’ingresso prioritario in caso di coda per consentire il regolare svolgimento dell’iniziativa nei tempi previsti. Il parcheggio della struttura è gratuito. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente Archeologistics al numero 328 8377206.

Prenotazioni: https://www. archeologistics.it/servizi- educativi/visite-guidate- alleremo-559.html