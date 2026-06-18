Storica realtà industriale di Venegono Superiore cerca personale
L'azienda è alla ricerca di diplomati e laureati in ambito tecnico da inserire attraverso un percorso di formazione, affiancamento e crescita professionale
Fondata negli anni ’70 e oggi punto di riferimento internazionale nella progettazione e produzione di componenti e sistemi per impianti industriali, LP SPA è alla ricerca di giovani diplomati e laureati in ambito tecnico da inserire nel proprio organico attraverso un percorso di formazione e crescita professionale realizzato in collaborazione con Adecco.
L’azienda, con sede a Venegono Superiore, offre un’opportunità concreta di ingresso nel mondo del lavoro all’interno di una realtà industriale solida e in continua crescita. I candidati selezionati entreranno a far parte della Technical Academy LP SPA, un percorso che unisce attività lavorativa, formazione strutturata e affiancamento da parte di professionisti esperti.
Le figure ricercate saranno inserite, in base alle competenze e alle attitudini personali, nelle aree Produzione, Conduzione Macchine CNC e Tecnico-Commerciale.
L’obiettivo è formare nuove professionalità e accompagnarle in un percorso di sviluppo tecnico e professionale all’interno dell’azienda, con concrete prospettive di continuità e crescita.
Una realtà italiana presente sui mercati internazionali
Da oltre cinquant’anni LP SPA sviluppa e realizza componenti e sistemi destinati agli impianti industriali dei settori chimico, petrolchimico ed energetico. Dallo stabilimento di Venegono Superiore vengono progettate e prodotte soluzioni personalizzate per clienti in tutto il mondo, con particolare attenzione alla qualità, all’innovazione tecnologica e alla formazione delle persone.
Come candidarsi
Per informazioni e candidature è possibile scrivere a tradate.zucchi@adecco.it inviando il curriculum vitae aggiornato e una breve presentazione personale.
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