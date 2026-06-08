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Storie ad alta voce affacciate sul lago: a Comerio torna la lettura con Betty Colombo

Due appuntamenti a giugno sulla terrazza di Opera Village in collaborazione con la Fondazione Sacconaghi Borghi. Incontri a ingresso libero senza prenotazione

Generico 08 Jun 2026

Una terrazza panoramica trasformata in un palcoscenico naturale affacciato sul lago di Varese, pronta a fare da sfondo al racconto e all’ascolto. A Comerio, negli spazi della sede di Opera Village in via Borghi 27, prendono il via due serate dedicate alla narrazione e alla lettura a voce alta, guidate dall’attrice e regista Betty Colombo.

Gli appuntamenti sono in programma per i prossimi due giovedì del mese, l’11 giugno e il 18 giugno 2026, con inizio fissato alle ore 20:30.

Un progetto per fare memoria attraverso le parole

L’iniziativa, nata in stretta collaborazione con la Fondazione Sacconaghi Borghi, si propone di valorizzare la tradizione orale e la condivisione culturale attraverso storie capaci di intrecciare le vicende umane ai profili del territorio.

«Racconterò delle storie – spiega Betty Colombo – nate con l’idea di far incontrare persone e luoghi, per fare memoria delle persone plasmate dai luoghi e per avvicinare il pubblico all’esperienza della lettura a voce alta».

Ingresso libero e aperto alla cittadinanza

Il format degli incontri punta sulla spontaneità e sulla partecipazione diretta della cittadinanza e degli appassionati, senza filtri o barriere d’accesso. Per assistere alle serate e partecipare all’ascolto collettivo sul belvedere comeriese non è infatti necessaria la prenotazione: gli organizzatori hanno predisposto l’accesso libero per chiunque desideri presentarsi direttamente in via Borghi 27 all’orario di inizio dell’evento.

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Pubblicato il 08 Giugno 2026
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