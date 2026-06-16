“Storie dall’alto”: a Comerio il secondo incontro con la narrazione di Betty Colombo

Il paesaggio del territorio che si fa racconto e si apre all’incontro. Nel comune di Comerio, la terrazza panoramica della sede di Opera Village (situata in via G. Borghi 27), affacciata direttamente sul bacino del lago, si trasforma nuovamente in un palcoscenico naturale.

Giovedì 18 giugno 2026, alle ore 20.30, è infatti in programma il secondo appuntamento della rassegna “STORIE DALL’ALTO – ovvero quando il paesaggio non sta zitto”. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Fondazione Sacconaghi-Borghi (come mostrato nella locandina ufficiale trasmessa nell’immagine WhatsApp Image 2026-06-16 at 17.20.09.jpeg), vedrà come protagonista l’attrice e narratrice Betty Colombo.

L’obiettivo degli incontri è duplice: da un lato stimolare una memoria collettiva legata alle persone che sono state plasmate e influenzate dai luoghi della provincia, dall’altro favorire l’aggregazione sociale e promuovere l’avvicinamento dei cittadini alla pratica della lettura a voce alta.

L’accesso all’evento è libero e l’ingresso è consentito senza prenotazione. Per chi desiderasse ricevere ulteriori informazioni sull’iniziativa o sui dettagli organizzativi, la produzione mette a disposizione i seguenti contatti di riferimento:

E-mail: betty.colombo1951@libero.it

Telefono: 337 297890