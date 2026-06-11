“Storie di Cortile” fa tappa a Varese: due concerti gratuiti ai Giardini Estensi con Del Fuegos e Vandoliers

Il grande rock internazionale e le atmosfere dei festival americani sbarcano sotto le stelle di Varese. Il Comune rinnova la sua collaborazione con “Storie di Cortile”, la rassegna itinerante che unisce le province di Como, Monza Brianza e Varese, giunta quest’anno al traguardo della decima edizione. L’Arena Estiva dei Giardini Estensi si prepara così a trasformarsi nel palcoscenico di due tra i concerti più attesi dell’estate rock lombarda, entrambi in programma a ingresso completamente gratuito.

Il ritorno dei Del Fuegos dopo 35 anni

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 15 giugno alle ore 21.00 con una vera e propria chicca per gli appassionati del genere. A 35 anni di distanza dal loro ultimo passaggio in Italia, i leggendari Del Fuegos hanno scelto proprio Varese per una delle cinque tappe esclusive del loro tour di reunion. Nata nella fervida scena degli anni ’80, la band di Boston ha ridefinito il roots e il garage-rock statunitense, arrivando a dividere il palco con giganti del calibro di Tom Petty e degli ZZ Top.

La reunion coincide tra l’altro con la pubblicazione del numero 500 dello storico mensile Buscadero, che celebra l’evento con un ampio speciale in edicola. Sul palco si ritroveranno i fratelli Zanes, reduci da importanti percorsi solisti nella cultura pop globale: Dan Zanes, già vincitore di un Grammy Award, e Warren Zanes, scrittore e biografo ufficiale di Tom Petty, nonché autore del bestseller sulla genesi di “Nebraska” di Bruce Springsteen. In caso di maltempo, lo spettacolo si sposterà dall’Arena dei Giardini Estensi alla vicina Sala Montanari di via dei Bersaglieri.

L’energia texana e ribelle dei Vandoliers

Il secondo round della rassegna è previsto per domenica 28 giugno, sempre alle ore 21.00, quando sul palco saliranno i Vandoliers. Definiti dalla critica come un manipolo di fuorilegge del Texas, sono considerati una delle live band più travolgenti degli Stati Uniti. Il loro stile è un mix esplosivo dove i ritmi serrati del punk si scontrano con la tradizione tex-mex, arricchiti da fiati mariachi in stile Tarantino e influenze che richiamano storiche band come Clash, Pogues e Los Lobos.

Il gruppo presenterà a Varese l’ultimo album “Life Behind Bars”, un disco profondo che accompagna il viaggio personale della frontwoman Jenni Rose, che ha scelto di fare coming out come donna trans nel cuore del Texas country. Le loro canzoni feroci e sincere promettono un concerto ad altissima energia. In caso di pioggia, la serata si terrà al coperto all’interno del Salone Estense di via Sacco.