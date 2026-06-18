Storie di fuga e di accoglienza, a Materia il racconto di chi ha attraversato i confini in cerca di speranza

In occasione della Giornata mondiale del rifugiato, lo spazio Materia di Castronno ospiterà una serata di racconti, riflessione e confronto dedicata ai temi dell’accoglienza, delle migrazioni e dell’inclusione.

L’appuntamento è in programma martedì 23 giugno alle 19 nella sede di Materia, in via Confalonieri 5 a Castronno (frazione Sant’Alessandro), e avrà come protagonista il libro “Dove il cielo tace – Storie vere di fuga e di speranza oltre confine” di Debora Campanile.

Un racconto che nasce dalle esperienze reali

L’incontro sarà una presentazione interattiva del volume, che raccoglie le testimonianze e le storie di vita dei beneficiari dei progetti SAI – Sistema Accoglienza e Integrazione gestiti dalla Cooperativa Intrecci.

Attraverso racconti personali, il libro dà voce a persone che hanno lasciato il proprio Paese per sfuggire a guerre, persecuzioni, violenze o condizioni di estrema difficoltà, affrontando viaggi complessi alla ricerca di sicurezza e di una nuova possibilità di vita.

Le pagine del volume raccontano non solo la fuga, ma anche il percorso di integrazione, le difficoltà dell’arrivo e la costruzione di nuove relazioni nei territori che accolgono.

Un’occasione per cambiare prospettiva

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto del Tavolo della Buona Accoglienza di Varese, realtà impegnata nella promozione di una narrazione più consapevole e approfondita dei fenomeni migratori.

L’obiettivo della serata è offrire al pubblico strumenti per conoscere meglio le esperienze delle persone accolte nei progetti di integrazione, andando oltre stereotipi e semplificazioni.

Attraverso il dialogo e il racconto diretto delle storie raccolte nel libro – alcune delle quali saranno lette dall’attore e regista Andrea Gosetti – i partecipanti saranno invitati a riflettere sul significato dell’accoglienza e sul valore delle relazioni che si costruiscono nei percorsi di inclusione.

La collaborazione tra territorio e accoglienza

L’evento è promosso da Cooperativa Intrecci, dal Tavolo della Buona Accoglienza di Varese e da Materia, all’interno di una rete di soggetti che operano sul territorio per favorire l’integrazione e la conoscenza reciproca.

Una serata che vuole trasformare i numeri e le cronache delle migrazioni in volti, esperienze e racconti personali, mettendo al centro le persone e le loro storie.

L’ingresso è libero.