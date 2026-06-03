Strade, parte il piano asfalti a Varese: al via i primi due lotti da 1,7 milioni di euro
I cantieri sono partiti questa mattina, mercoledì 3 giugno, da via Rodari dove verrà realizzato anche un dosso. Interventi previsti su oltre 40mila metri quadrati di carreggiate
Hanno preso il via questa mattina, mercoledì 3 giugno, i primi interventi del piano di asfaltature programmato per la stagione estiva 2026 a Varese. I lavori avviati oggi fanno parte dei primi due lotti stanziati dall’amministrazione comunale, per un investimento complessivo che ammonta a un milione e 700mila euro.
In totale, la superficie stradale cittadina che verrà rinnovata attraverso questa prima tranche di opere supera i 40mila metri quadrati.
I mezzi d’opera sono entrati in funzione nelle prime ore della mattinata in via Rodari, scelta come punto di partenza del cronoprogramma. All’interno di questo specifico cantiere, oltre alla stesura del nuovo manto stradale, gli operai provvederanno alla posa di un dosso rallentatore, un intervento di moderazione del traffico che era stato esplicitamente richiesto dai residenti della zona per migliorare la sicurezza pedonale.
Subito dopo il completamento di via Rodari, i cantieri si sposteranno nelle strade limitrofe, interessando in sequenza via Collodi, via Marzorati e via Guercino.
Il calendario dei lavori, predisposto per i due lotti finanziati, prevede poi una successiva estensione delle attività di manutenzione ad altre arterie e snodi viabilistici della città. Nelle prossime settimane le operazioni di rifacimento della pavimentazione stradale toccheranno via Valle Luna, viale Aguggiari, via Piave, via Carnia, via Bernascone, Largo Edgardo Sogno, un tratto di viale Belforte.
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