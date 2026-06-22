Stramaccagno, in 430 al via per la 29esima edizione

Si è chiusa con un bilancio più che positivo la 29esima edizione della Stramaccagno, la storica corsa podistica non competitiva che domenica ha animato le vie e i sentieri di Maccagno con Pino e Veddasca. La manifestazione ha richiamato complessivamente 430 partecipanti tra tutte le categorie, confermando la crescita costante dell’evento e il suo forte legame con il territorio.

Atleti, famiglie, appassionati e numerosi giovani hanno preso parte alla giornata, che si è svolta in un clima di festa e condivisione, nel segno dei valori che da quasi trent’anni caratterizzano la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Maccagno con il supporto dell’amministrazione comunale.

Nel corso delle premiazioni sono stati celebrati i vincitori delle diverse categorie della Stramaccagno e i partecipanti del circuito del Piede d’Oro, appuntamento di riferimento per il podismo del territorio.

Tra i protagonisti della giornata anche l’Atletica Maccagno, che ha ottenuto risultati di assoluto rilievo conquistando numerosi premi nelle diverse categorie e aggiudicandosi il riconoscimento come gruppo più numeroso.

«La Stramaccagno è molto più di una corsa: è un momento di incontro capace di unire generazioni diverse attraverso i valori dello sport, della partecipazione e del senso di appartenenza alla nostra comunità. Il successo di questa edizione è il frutto dell’impegno dei volontari, delle associazioni, degli sponsor e di tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione», dichiarano gli organizzatori, attraverso l’assessore al turismo e agli eventi Andrea Sbernini.

A testimonianza del valore sportivo e aggregativo della manifestazione, alla partenza erano presenti anche il sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca, Ivan Vargiu, e il sindaco di Luino, l’onorevole Andrea Pellicini, che hanno salutato i partecipanti sottolineando l’importanza di eventi capaci di promuovere il territorio, incentivare la pratica sportiva e rafforzare il senso di comunità tra i Comuni dell’area.

L’entusiasmo e la partecipazione registrati in questa edizione rappresentano ora il punto di partenza per guardare al futuro. L’appuntamento è infatti fissato al prossimo anno, quando la Stramaccagno celebrerà un traguardo storico: la 30esima edizione. Un anniversario speciale per il quale gli organizzatori sono già al lavoro, con l’obiettivo di rendere l’evento ancora più coinvolgente e ricco di novità.

La Pro Loco e il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca hanno infine rivolto un ringraziamento a tutti i partecipanti, ai volontari, alle associazioni, alle forze dell’ordine, ai partner e agli sponsor che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.