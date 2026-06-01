StraResca, a Loris Mandelli e Nicole Coppa la terza tappa del circuito Running People
Rescaldina sarà protagonista anche della prossima tappa del circuito, la Summer Run del prossimo 30 agosto
Nuova tappa del circuito Running People con la Straresca, giunta alla sua quarta edizione e per il secondo anno allestita sulla distanza canonica di 10 chilometri.
La gara di Rescaldina ha fatto registrare un notevole incremento di partecipanti considerando anche le prove non competitive di contorno. A vincere la gara maschile è stato Loris Mandelli, presto in azione in solitudine sulle strade del paese. Il corridore del Vanotti Running Team ha completato la distanza in 34’57”, rimanendo lontano dal 33’35” del vincitore dello scorso anno Francesco Mascherpa ma staccando il secondo, Francesco Bellavia (Gs Bernatese) di 43″. Terza posizione per Filippo Zuanon (Team 3 Esse) a 1’14” davanti ad Alberto Brusa (Euroatletica 2002) a 2’00” e a Niccolò Chiolerio (Sunriseville Athletics) anche lui a 2 minuti esatti.
In campo femminile prima posizione per Nicole Coppa (Bracco Atl.) che in 40’24” ha prevalso per 1’48” su Simona Pipitone (Marathon Athl.Avola) reduce dalla vittoria di fine aprile alla Sigel Marsala Marathon. Terza Monica Vazzana (Runners Legnano) a 4’58”.
Rescaldina sarà protagonista anche della prossima tappa del circuito, la Summer Run del prossimo 30 agosto.
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