Stretta dei carabinieri di Verbania nei fine settimana: patenti ritirate, denunce e controlli a tappeto
Operazione delle Compagnie di Domodossola e Verbania nei fine settimana: controlli su strade, soggetti sottoposti a misure restrittive e contrasto allo spaccio. Ritirate patenti, denunce e segnalazioni alla Prefettura
Controlli rafforzati sulle strade e nei centri abitati dell’Ossola e del Verbano negli ultimi due fine settimana. I Carabinieri delle Compagnie di Domodossola e Verbania, con il supporto delle Aliquote Radiomobili e dei reparti dipendenti, hanno messo in campo un articolato dispositivo di vigilanza finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada.
L’attività ha consentito di ottenere numerosi risultati operativi, soprattutto sul fronte della sicurezza stradale. Due conducenti sono stati fermati e sottoposti ad accertamento etilometrico, risultando positivi con tassi alcolemici pari a 1,14 e 1,41 grammi per litro. Per entrambi è scattato il ritiro immediato della patente e l’avvio delle procedure penali previste dalla normativa vigente.
Particolare attenzione è stata dedicata anche ai controlli nei confronti delle persone sottoposte a misure restrittive. Durante una serie di verifiche mirate, un residente dell’Ossola, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di permanenza domiciliare nelle ore notturne, non è stato trovato presso la propria abitazione. La sua posizione è stata quindi segnalata all’autorità competente per le valutazioni del caso.
Sul fronte degli stupefacenti, una donna è stata trovata in possesso di 0,21 grammi di hashish e segnalata amministrativamente alla Prefettura quale assuntrice.
L’intensificazione dei controlli ha inoltre portato alla segnalazione di altre sei persone. Tra queste, un automobilista sorpreso alla guida nonostante la patente gli fosse già stata revocata, configurando una reiterazione della guida senza titolo. Un altro soggetto, sottoposto a sorveglianza speciale e libertà controllata, è stato sanzionato per aver trasferito il domicilio senza comunicarlo alla Questura.
Nel corso dei servizi, tre conducenti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza con tassi alcolemici pari a 1,42, 0,82 e 0,85 grammi per litro. Analoga contestazione è stata elevata a un uomo fermato mentre conduceva un velocipede in evidente stato di alterazione alcolica e che si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest.
Complessivamente, l’operazione ha portato anche a tre sanzioni amministrative: una per guida con tasso alcolemico nella fascia prevista per l’illecito amministrativo (0,75 g/l) e due per possesso di hashish destinato all’uso personale, rispettivamente di circa otto grammi e di un grammo. Un bilancio che conferma l’intensificazione dell’attività preventiva dell’Arma sul territorio per garantire maggiore sicurezza a cittadini e automobilisti.
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