“Strumenti per capire il mondo”: tornano al Sacro Monte i Dialoghi. Con lo sguardo sui conflitti, e sulla pace che non c’è

«Dove non c’è dialogo subentrano le armi»: È la premessa scelta per la seconda edizione de I Dialoghi del Sacro Monte, in programma sabato 20 giugno alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi. Un’edizione che dopo il grande successo della prima — più teorica e metodologica, con personaggi come Mario Botta e Massimo Cacciari, e un clamoroso sold out a poche ore dall’annuncio — sceglie questa volta di entrare nel merito: Cina, Africa, Iran, Medioriente, con relatori che quelle realtà le conoscono dall’interno.

«È un’edizione finalizzata a darci strumenti di comprensione — non operativi, ma per prendere parte e posizioni nei nostri comportamenti culturali»: così Emilio Paccioretti, tra gli organizzatori, presenta la seconda edizione de I Dialoghi del Sacro Monte, in programma sabato 20 giugno alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi di Via Beata Giuliana 5. Il tema scelto è l’ascolto come condizione del dialogo — e come chiave per stare dentro, con consapevolezza, alle situazioni di conflitto che segnano il presente.

Il Sacro Monte si conferma così luogo di riflessioni profonde: «Tra i Dialoghi del 20 giugno e la rassegna Tra Sacro e Sacro Monte, che quest’anno sarà dedicata a San Francesco ed è in programma pochi giorni dopo il sito patrimonio UNESCO diventa per questa stagione uno spazio di pensiero oltre che di bellezza» ha sottolineato il sindaco Davide Galimberti nella presentazione.

[lefoto id=2114998) Emilio Paccioretti e Davide Galimberti

Il programma della mattina: sei voci, sei punti di vista

Il programma della mattina (9:30-13:00) mette in fila sei relatori scelti, spiega Paccioretti, per competenza diretta sui temi «al di là dello schieramento».

Alessandro Aresu, studioso di geopolitica e strategia, collaboratore di Limes e già consigliere del governo Draghi, apre con una lettura dei nuovi assetti globali tra poteri, tecnologie e immaginari. Elena Granata, architetta e urbanista, porta una visione in cui il dialogo è filo conduttore di qualsiasi progetto — che si tratti di città o di singole opere. Simone Pieranni, giornalista di lungo corso, è diventato uno dei maggiori conoscitori della Cina avendoci vissuto da giovane, quando vi era andato ad aprire una società di software: «In questi giorni è proprio lì, a presentare il suo ultimo libro su come i cinesi guardano l’Occidente – ha spiegato Paccioretti – e il 20 dialogherà al Sacro Monte». Dopo di lui ci sarà Martino Ghielmi, che sull’Africa ha costruito una piattaforma per mettere in contatto piccoli imprenditori italiani e africani su iniziative culturali, di business e di servizi. Farian Sabahi, scrittrice e docente all’Università dell’Insubria di origini italo-persiane, porta una conoscenza diretta e aggiornata della situazione iraniana e mediorientale. Chiude la mattina Stefano Baia Curioni, economista della cultura di riferimento europeo, consulente di istituzioni e governi e direttore di Palazzo Te a Mantova. Gli interventi non saranno monologhi separati ma dialoghi serrati tra loro e con il pubblico, fino alle 13.

Un pomeriggio alla scoperta del Sacro Monte meno noto

Dalle 14:30 alle 17:00 la giornata cambia registro, con una visita guidata ai tesori nascosti e ai luoghi di recente scoperta del Sacro Monte: aiuteranno a immergersi nei tanti tesori nascosti del borgo non solo le guide di Archeologistics, ma anche alcuni dei protagonisti degli incontri della mattina.

Come iscriversi

La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria su www.idialoghidelsacromonte.com, o direttamente su eventbrite.com, alla pagina dedicata. Le iscrizioni sono due distinte: una per la mattina, una per il pomeriggio: per chi vuole rimanere tutta la giornata “in quota” è importante iscriversi ad entrambe.

Sul sito si trovano anche indicazioni per la pausa pranzo, con i ristoratori del borgo coinvolti nell’accoglienza.

L’iniziativa è promossa da Archeologistics, PSFactory e VareseNews in partenariato con il Comune di Varese, con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto, Lati S.p.A. e Vector S.p.A e il patrocinio dell’ordine degli architetti, dell’ordine degli ingegneri, dell’ordine dei periti industriali laureati, del collegio dei geometri e geometri laureati, di Ance e di Acli.