Su Radio Materia quattro appuntamenti per un mercoledì tra storie e cinema
Alle 12 l'intervista a Riccardo Colombo (Figli di un gol minore), alle 13.30 nuova puntata con le 0048 e alle 18 scatta l'ora del cinema con Enrico Signorelli del MIV Multisala Impero Varese, alle 18,45 La biblioteca di Materia
Dopo una breve vacanza Radio Materia torna a farvi compagnia in queste giornate di inizio giugno e compie il suo primo anno di vita (la prima diretta risale al 2 giugno 2025).
Ore 12 Figli di un gol minore
Per questo primo compleanno ci regaliamo una bella puntata con Riccardo Colombo, oltre 500 presenze tra i professionisti, uno dei talenti più puri espressi dalla provincia di Varese. Tanta Pro Patria, tante maglie granata (in primis quella del Torino) e un presente da imprenditore. Si racconta al nostro Francesco Mazzoleni. La puntata andrà in onda per tutta la settimana.
Ore 13,30 0048 Mission is possible
Nuova puntata della serie podcast che racconta le storie di donne che affrontano il cancro col sorriso. Questa settimana tocca a Mariuccia, una 0048 in trasferta da Novara.
Ore 18,00 Ci facciamo un CineMiv?
Appuntamento settimanale con Enrico Signorelli, responsabile della programmazione del MIV Multisala Impero Varese, che ci racconta la programmazione settimanale dal 3 al 10 giugno. A fine puntata vi sveleremo la parola d’ordine da dire in cassa per ottenere una riduzione sul biglietto.
18,30 Giornale Radio
18,45 La biblioteca di Materia
Nella biblioteca per curiosi, gestita da Ferdinando Giaquinto, si trovano tanti libri insoliti. Ve li raccontiamo.
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