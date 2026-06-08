Successo a Cocquio Trevisago per il “Battesimo Civico“: il ringraziamento dell’Amministrazione ai neo diciottenni
Il sindaco Danilo Centrella e gli amministratori comunali hanno rivolto una lettera aperta ai giovani e alle loro famiglie dopo la partecipata cerimonia del Battesimo Civico tenutasi al Teatro SOMS di Caldana in occasione della Festa della Repubblica
Un momento di forte valore simbolico e istituzionale, vissuto con partecipazione ed emozione. L’Amministrazione comunale di Cocquio Trevisago ha voluto ringraziare pubblicamente i neo diciottenni e le loro famiglie per l’ampia adesione alla cerimonia del Battesimo Civico, svoltasi nei giorni scorsi al Teatro SOMS di Caldana nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Repubblica.
Attraverso una lettera firmata dal sindaco Danilo Centrella, dal vicesindaco Monica Moretti, dall’assessore alla Cultura Raffaela Pane e dal consigliere delegato alle Politiche giovanili Ivan Potenzoni, l’Amministrazione ha sottolineato il significato della serata, definita «intensa, significativa e profondamente partecipata».
Al centro della cerimonia la consegna della Costituzione italiana ai giovani che hanno raggiunto la maggiore età. Un gesto che, come evidenziato dagli amministratori, va oltre il semplice valore formale e rappresenta la fiducia che la comunità ripone nelle nuove generazioni, chiamate a esercitare pienamente i propri diritti e ad assumersi responsabilità civiche e sociali.
Particolarmente apprezzata la presenza delle famiglie, delle associazioni del territorio, del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, del gruppo Civicamente e di numerosi cittadini. Un coinvolgimento che, secondo l’Amministrazione, testimonia la vitalità e la coesione della comunità di Cocquio Trevisago.
Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai ragazzi che hanno partecipato attivamente alla cerimonia leggendo alcuni articoli della Costituzione e condividendo testimonianze di impegno civico.
«Il Comune sarà sempre una casa aperta, un luogo di confronto, partecipazione e crescita», si legge nella lettera, che invita i giovani a vivere la cittadinanza attiva come un percorso quotidiano fatto di rispetto, responsabilità e attenzione al bene comune.
L’augurio finale dell’Amministrazione è che la Costituzione consegnata ai neo diciottenni possa diventare una guida concreta per il loro futuro di cittadini consapevoli e partecipi della vita della comunità.
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