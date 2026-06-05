Successo per il “Crespi in scena – talent Show”: il talento fa brillare la scuola di Busto Arsizio

Può succedere che, in alcuni pomeriggi, la scuola smetta di essere un luogo di studio e si trasformi in uno scrigno di sogni, emozioni ed energia: venerdì 29 maggio nella sede di via Comerio dell’Istituto Comprensivo “Ezio Crespi” di Busto Arsizio, è andata in scena la IV edizione del talent scolastico “Crespi in scena”.

Dopo un po’ di attesa dalle prime selezioni, undici studenti della scuola secondaria di primo grado sono saliti sul palco, mettendo in gioco sé stessi e le proprie passioni, superando un pizzico di timidezza che si è sciolta con gli applausi del pubblico.

Tra le note di brani cantati con il cuore e passi di danza leggeri, l’atmosfera si è scaldata grazie alla brillante e calorosa conduzione del professor Matteo Bonfanti e alla perfetta macchina organizzativa guidata dal professor Andrea Caruggi con il supporto dei docenti Vittorio Carini, Silvia Lunardon, Michela Caimi, Stefania Carfora.

A valutare le esibizioni, una giuria d’eccezione, guidata da tanto affetto per ciascuno studente, composta dalla dirigente scolastica, professoressa Michaele Gornati, dalla vicaria, professoressa Mariateresa Dedò e dai docenti Roberta Borgonovo, Andrea Fortunato, Lucia Mendola, Laura Moroni.

Quest’anno l’iniziativa ha segnato un vero e proprio cambio di passo: sotto l’impulso della nuova dirigente, lo spettacolo si è aperto con orgoglio al quartiere e alla città, accogliendo tra il pubblico anche l’assessore all’Istruzione del Comune di Busto Arsizio, la dottoressa Colombo.

Il primo premio è stato stretto dalle mani di Giorgia Maggiaro (classe 3B di via Toce), ma la vera vittoria è stata collettiva: tutti i partecipanti hanno ricevuto un riconoscimento speciale. Merito anche dei alcune attività commerciali del territorio che, credendo fortemente nella crescita e nella valorizzazione dei ragazzi, hanno donato buoni, bijoux e prodotti delle proprie attività.

La serata è stata ricca di momenti indimenticabili, supportata dall’entusiasmo dei bimbi della classe 5A della scuola primaria e dalle esibizioni di due “special guest”: Ilenia Russo, vincitrice della scorsa edizione, che ha incantato tutti con la sua leggiadria nella danza, e Gaia Concas, pronta a volare, a giugno, ai mondiali di taekwondo.

Tra gli sguardi fieri dei genitori, gli applausi dei docenti e gli abbracci tra i ragazzi, “Crespi in scena” si è confermato non solo uno spettacolo, ma una grande festa della comunità scolastica, qui il talento ed il futuro dei giovani allievi ha brillato più che mai.