Sul Lago di Comabbio torna il Palio: cinque Comuni si sfidano sulla spiaggia di Corgeno

Sabato 27 e domenica 28 giugno la quinta edizione della manifestazione che unisce sport, tradizione e spirito di comunità. In programma giochi, musica dal vivo, stand gastronomici e la sfida tra i paesi rivieraschi

È tutto pronto per la quinta edizione del Palio del Lago di Comabbio, l’evento che ogni anno riunisce i paesi che si affacciano sul lago in una grande festa all’insegna del divertimento e della sana competizione. L’appuntamento è per sabato 27 e domenica 28 giugno sulla spiaggia di Corgeno (Vergiate), dove i cinque Comuni rivieraschi si contenderanno il Palio attraverso una serie di prove di abilità e giochi.

A sfidarsi saranno le squadre di Vergiate, Mercallo, Comabbio, Ternate e Varano Borghi, protagonisti di una manifestazione che negli anni è diventata un appuntamento fisso dell’estate e un’occasione per valorizzare il legame tra le comunità che condividono il Lago di Comabbio.

La cerimonia inaugurale con la Fanfara dei Bersaglieri

La manifestazione prenderà il via sabato 27 giugno alle 19 con l’apertura dello stand gastronomico alla Canottieri di Corgeno. Alle 20.15 è prevista la cerimonia ufficiale di apertura del Palio, accompagnata dalla presenza della Fanfara Medaglia d’Oro “Sottotenente Vidoletti” di Vergiate.

Il programma inaugurale prevede l’arrivo delle autorità civili e religiose, la sfilata dei rappresentanti degli atleti, il saluto delle istituzioni, la benedizione del lago e del Palio e la tradizionale dichiarazione di apertura affidata al sindaco di Vergiate.

A seguire spazio alla musica della Fanfara e alla prima sfida tra i Comuni con il gioco dello “Spaccalegna”, prima prova valida per la classifica generale. La serata si concluderà con la festa inaugurale animata dalla musica dal vivo del gruppo Hierbamala.

Una domenica di giochi e sfide sul lago

La giornata di domenica sarà interamente dedicata alle competizioni che decreteranno il vincitore dell’edizione 2025 del Palio.

Le squadre si confronteranno in una serie di prove che richiamano tradizioni popolari, abilità fisiche e spirito di squadra. Tra queste figurano la Staffetta, la Luna Rotta, il Tiro alla Fune, il gioco per bambini Scarliga Gardon, Il Musichiere, Sboccia la Boccia e l’ultima decisiva sfida denominata Ul Resegun.

Durante tutta la giornata sarà possibile seguire l’andamento della competizione grazie alle classifiche parziali aggiornate dopo ogni prova.

Stand gastronomico, gonfiabili e momenti per le famiglie

Accanto alle gare, il Palio proporrà anche numerose occasioni di svago. Dalle 12.30 e fino a sera saranno attivi lo stand gastronomico e l’area gonfiabili presso la Canottieri di Corgeno.

Alle 11.45 è inoltre prevista la celebrazione della Santa Messa, mentre nel tardo pomeriggio gli organizzatori offriranno un momento conviviale con l’aperitivo del Palio.

La manifestazione si concluderà alle 21.30 con la proclamazione della classifica finale, la premiazione dei vincitori e i saluti istituzionali, seguiti da una serata di musica e balli aperta a tutti.