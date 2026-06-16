Sul treno a vapore da Luino a Locarno per riscoprire il fascino della ferrovia internazionale

Un viaggio nel tempo sulle rotaie del Verbano, tra il fascino dei treni a vapore e i segreti della storia ferroviaria di frontiera. Domenica 21 giugno 2026, il Gruppo FAI Valcuvia, Luino e Verbano Orientale, in collaborazione con l’Associazione Verbano Express e RFI, propone una giornata speciale alla scoperta della stazione internazionale di Luino, un’infrastruttura strategica che dal 1882 collega l’Italia alla Svizzera.

La storia e l’architettura della stazione di Luino

Inaugurata alla fine del diciannovesimo secolo, la stazione di Luino non è solo uno snodo cruciale per la mobilità transfrontaliera, ma anche un gioiello architettonico. I visitatori, accompagnati dai volontari del FAI, potranno ammirare lo stile eclettico dell’edificio, che fonde elegantemente elementi classici e liberty, specchio del prestigio e del gusto dell’epoca.

Oltre all’aspetto monumentale, la visita guidata metterà al centro la memoria storica del luogo. La stazione è stata infatti teatro di incontri, addii e transiti di personaggi illustri, accumulando nel tempo aneddoti e curiosità che i volontari sveleranno al pubblico durante il percorso.

A Locarno sul treno a vapore

Il programma della giornata non si limita alla terraferma. In contemporanea con le visite guidate, gli appassionati e i curiosi potranno salire a bordo di un autentico treno a vapore per un tour che collegherà Luino a Locarno, per poi fare ritorno nella cittadina italiana.

Il viaggio rappresenta un’occasione per sperimentare il ritmo lento e rilassato del turismo ferroviario di una volta. Le carrozze storiche attraverseranno paesaggi lacustri e campestri, offrendo una prospettiva inedita e romantica sulle bellezze naturali che uniscono la sponda italiana e quella svizzera del lago.