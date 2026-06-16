Luino
Sul treno a vapore da Luino a Locarno per riscoprire il fascino della ferrovia internazionale
Il Gruppo FAI Valcuvia organizza per domenica 21 giugno un doppio appuntamento dedicato alla storica infrastruttura di confine tra visite culturali ed escursioni d’epoca
Un viaggio nel tempo sulle rotaie del Verbano, tra il fascino dei treni a vapore e i segreti della storia ferroviaria di frontiera. Domenica 21 giugno 2026, il Gruppo FAI Valcuvia, Luino e Verbano Orientale, in collaborazione con l’Associazione Verbano Express e RFI, propone una giornata speciale alla scoperta della stazione internazionale di Luino, un’infrastruttura strategica che dal 1882 collega l’Italia alla Svizzera.
La storia e l’architettura della stazione di Luino
Inaugurata alla fine del diciannovesimo secolo, la stazione di Luino non è solo uno snodo cruciale per la mobilità transfrontaliera, ma anche un gioiello architettonico. I visitatori, accompagnati dai volontari del FAI, potranno ammirare lo stile eclettico dell’edificio, che fonde elegantemente elementi classici e liberty, specchio del prestigio e del gusto dell’epoca.
Oltre all’aspetto monumentale, la visita guidata metterà al centro la memoria storica del luogo. La stazione è stata infatti teatro di incontri, addii e transiti di personaggi illustri, accumulando nel tempo aneddoti e curiosità che i volontari sveleranno al pubblico durante il percorso.
A Locarno sul treno a vapore
Il programma della giornata non si limita alla terraferma. In contemporanea con le visite guidate, gli appassionati e i curiosi potranno salire a bordo di un autentico treno a vapore per un tour che collegherà Luino a Locarno, per poi fare ritorno nella cittadina italiana.
Il viaggio rappresenta un’occasione per sperimentare il ritmo lento e rilassato del turismo ferroviario di una volta. Le carrozze storiche attraverseranno paesaggi lacustri e campestri, offrendo una prospettiva inedita e romantica sulle bellezze naturali che uniscono la sponda italiana e quella svizzera del lago.