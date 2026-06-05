Sulla Diramazione Gallarate-Gattico chiuso per una notte il tratto tra Castelletto e Sesto Calende Vergiate

Disagi alla circolazione nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 giugno sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico. Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà infatti chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate in direzione della A8 Milano-Varese.

Durante l’intervento, gli automobilisti provenienti dalla D08 e diretti verso Milano dovranno uscire obbligatoriamente alla stazione di Castelletto Ticino e proseguire lungo la viabilità ordinaria.

Il percorso alternativo indicato prevede l’utilizzo della SS32 e della SS33 in direzione Milano, con successivo rientro sulla Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate.