Sull’autostrada A9 una settimana di chiusure notturne tra Saronno, Origgio, Uboldo e Lomazzo

Nuovi lavori in programma sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, dove tra il 22 e il 25 giugno sono previste diverse chiusure notturne di svincoli e di un tratto autostradale per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza e dei cavalcavia.

Ecco nel dettaglio le modifiche alla viabilità comunicate da Autostrade per l’Italia.

Chiuso lo svincolo di Lomazzo Sud

Dalle 21 di lunedì 22 giugno alle 5 di martedì 23 giugno sarà chiuso lo svincolo di Lomazzo Sud, sia in entrata che in uscita per il traffico diretto o proveniente da Lainate.

Come alternativa si potranno utilizzare gli svincoli di Lomazzo Nord o Turate.

Chiusura dello svincolo di Saronno

Dalle 21 di martedì 23 giugno alle 5 di mercoledì 24 giugno sarà chiuso lo svincolo di Saronno, sia in entrata che in uscita.

In alternativa sarà possibile utilizzare gli svincoli di Origgio o Turate.

Chiuso il tratto tra Lomazzo Nord e Origgio verso Lainate

L’intervento più rilevante è previsto dalle 22 di mercoledì 24 giugno alle 5 di giovedì 25 giugno, quando sarà chiuso il tratto autostradale compreso tra Lomazzo Nord e Origgio in direzione Lainate per lavori di ispezione e manutenzione dei cavalcavia.

Durante la stessa fascia oraria saranno inoltre chiusi:

l’ingresso di Lomazzo Nord verso Lainate e verso Chiasso;

l’ingresso di Turate verso Lainate e verso Chiasso;

il ramo di collegamento dalla A36 Pedemontana Lombarda verso la A9 in direzione Lainate.

Percorso alternativo

Chi viaggia verso Lainate dovrà uscire obbligatoriamente a Lomazzo Nord e proseguire sulla viabilità ordinaria percorrendo: SP23, SP30 verso Lomazzo, SP33, via Como in direzione Turate, via Milano, SP233 verso Gerenzano e Saronno, per poi rientrare in autostrada allo svincolo di Origgio.

Per chi deve entrare in A9:

verso Lainate si consiglia l’ingresso di Origgio;

verso Chiasso si consiglia l’ingresso di Fino Mornasco.

Chiusure a Origgio e Uboldo

Dalle 21 alle 23 di giovedì 25 giugno, in modalità alternata, saranno inoltre effettuate le seguenti chiusure:

chiusura dello svincolo di Origgio in entrata verso Como/Chiasso. In alternativa si potranno utilizzare gli ingressi di Saronno o Uboldo;

chiusura dello svincolo di Uboldo in entrata verso Lainate. In alternativa si potrà utilizzare l’ingresso di Origgio.

Gli interventi rientrano nel programma di manutenzione della rete autostradale e si svolgeranno esclusivamente nelle ore notturne per limitare i disagi alla circolazione.