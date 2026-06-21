Tavolate sotto le luci, musica all’aperto e sapori del territorio: a Comerio è tempo di Festa d’Estate

Due giornate all’area feste di Comerio tra stand gastronomico, musica dal vivo e voglia di trascorrere qualche ora in compagnia. La Pro Loco invita cittadini e visitatori alla Festa d’Estate

Alcuni appuntamenti segnano l’arrivo dell’estate più di una data sul calendario. Sono le tavolate all’aperto, le luci che si accendono quando cala il sole, le chiacchiere che si allungano tra una portata e una canzone. È proprio questo lo spirito della Festa d’Estate della Pro Loco di Comerio, pronta a riportare all’area feste del paese due giornate dedicate al buon cibo e alla musica.

L’iniziativa si svolgerà a Comerio, nell’area feste, e sarà l’occasione per ritrovare quel clima semplice e autentico che accompagna le manifestazioni di paese: famiglie, gruppi di amici, volontari al lavoro dietro ai banconi e la voglia di passare qualche ora all’aria aperta.

Per tutta la durata della festa sarà attivo lo stand gastronomico, con un menù pensato per incontrare gusti diversi. Un invito aperto a chi desidera fermarsi per cena, ma anche a chi vuole semplicemente trascorrere una serata in compagnia senza allontanarsi dal territorio.

La musica accompagnerà entrambe le giornate. In programma l’esibizione di Mattia De Mitri, mentre l’altra serata sarà animata dalla selezione musicale di DJ Tommy, per creare l’atmosfera giusta tra tavoli, brindisi e pista da ballo.

La Pro Loco di Comerio invita tutti a partecipare: l’appuntamento è all’area feste del paese per due giornate all’insegna della buona cucina, della musica e della voglia di stare insieme sotto il cielo estivo.

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