Teatro e i giochi di ruolo nelle aziende: la ricetta di Ats Insubria per sfidare fumo e azzardo

I laboratori esperienziali entrano ufficialmente in fabbrica e negli uffici del territorio. ATS Insubria ha dato il via a una serie di iniziative innovative all’interno delle aziende della rete «WHP – Luoghi di lavoro che promuovono salute», mettendo in campo progetti ad alto impatto emotivo per contrastare il gioco d’azzardo patologico e il tabagismo. Le attività, programmate fino a ottobre 2026, puntano a superare i classici incontri informativi per stimolare un cambio reale nei comportamenti dei dipendenti attraverso il teatro e l’interazione.

Il gioco d’azzardo diventa un tabellone dal vivo

Tra le proposte più curiose spicca «Fill in the GAP», un progetto creativo realizzato da Karakorum Teatro che trasforma gli spazi dell’azienda in un grande gioco da tavolo vivente. I lavoratori, muniti di radio-cuffie wireless e guidati da una regia in tempo reale, diventano i protagonisti della performance. L’obiettivo è colmare il divario tra la percezione comune, che spesso relega la ludopatia a un fenomeno marginale, e la realtà di un problema diffuso e vicino alla quotidianità di molti.

Al buio contro il fumo tra teatro e giochi di ruolo

Il contrasto al tabagismo passa invece da un’installazione multisensoriale intitolata «BREATHE», curata da Intrecci teatrali. I partecipanti vengono accompagnati in uno spazio buio dove stimoli sensoriali, luci e voci guidano un viaggio profondo sugli effetti del fumo, spingendo a interrogarsi sulle proprie abitudini. A questo si affianca il “Chamber Larp” della Cooperativa Spazio Giovani, un gioco di ruolo dal vivo in cui i lavoratori interpretano dinamiche legate alle pressioni sociali e alle scelte individuali sul consumo di tabacco.

La prevenzione entra nella quotidianità aziendale

Il progetto è parte integrante del Piano Integrato locale di promozione della salute e viene finanziato dal bando Cultura, Arte e Narrazioni partecipative. «Intendiamo promuovere un approccio innovativo alla prevenzione – la spiegazione di ATS Insubria –, portando i temi della salute fuori dai contesti tradizionali e integrandoli nella quotidianità lavorativa. Le aziende della rete diventano così luoghi privilegiati per costruire cultura della salute, favorendo il benessere individuale e collettivo».

Primo appuntamento a Marnate aperto a tutti

Il programma Workplace Health Promotion si ispira al modello dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e spinge le imprese aderenti a favorire buone pratiche che vanno dalla corretta alimentazione all’attività fisica. Per vedere da vicino come funzionano queste installazioni non bisognerà per forza essere dentro una delle aziende della rete. Il prossimo 3 luglio, in serata, il camper della prevenzione farà tappa a Marnate con l’installazione contro il tabagismo di Intrecci teatrali, in un evento aperto a tutta la cittadinanza.