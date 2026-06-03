Tempi d’attesa in miglioramento in Lombardia, ma una prescrizione su due resta fuori dal SSN

Le liste d’attesa restano uno dei temi più sensibili per i cittadini che si rivolgono al Servizio sanitario nazionale. A fare il punto è il nuovo Osservatorio realizzato da Agenas attraverso la Piattaforma Nazionale delle Liste d’Attesa, che ha raccolto oltre 65 milioni di prenotazioni effettuate tra gennaio 2025 e aprile 2026 ( quasi 32 milioni di visite e oltre 33 milioni di esami diagnostici) , consentendo per la prima volta un monitoraggio uniforme su scala nazionale.

I dati del primo quadrimestre 2026 mostrano un miglioramento generale rispetto allo stesso periodo del 2025, sia per le prime visite sia per gli esami diagnostici. Il rispetto dei tempi massimi previsti passa infatti dal 76,1% al 78,7% per le visite specialistiche e dall’83% all’84,7% per gli esami diagnostici.

Migliorano soprattutto le prestazioni urgenti

L’incremento più significativo riguarda le prestazioni con priorità più elevata, quelle che devono essere garantite entro pochi giorni.

Per le prime visite:

Classe U (urgente entro 3 giorni): dal 76,9% all’80,6% (+3,7 punti percentuali)

Classe B (breve entro 10 giorni): dal 76,8% all’80,2% (+3,4 punti)

Classe D (differibile entro 30 giorni): dal 69,4% al 73,2% (+3,8 punti)

Classe P (programmata entro 120 giorni): stabile all’84,7%

Per gli esami diagnostici:

Classe U: dal 72,4% al 75,7% (+3,3 punti)

Classe B: dal 75,2% al 77,3% (+2,1 punti)

Classe D (entro 60 giorni): dall’83,2% all’85,3% (+2,1 punti)

Classe P: dall’85,8% all’86,8% (+1 punto)

Secondo Agenas, il dato conferma una maggiore capacità del sistema sanitario di dare risposta alle richieste clinicamente più urgenti, un risultato ottenuto in 16 regioni su 21 per le visite e in 15 regioni su 21 per gli esami diagnostici.

Quali prestazioni rispettano maggiormente i tempi e quali restano in sofferenza

L’analisi di dettaglio delle singole prestazioni evidenzia che, a livello nazionale, alcune aree hanno ormai raggiunto livelli molto elevati di rispetto dei tempi massimi previsti. Tra gli esami diagnostici spiccano la TC cranio-encefalo con il 90,2% delle prenotazioni garantite entro i tempi, la mammografia con l’89,5%, la TC osteomuscolare con l’89,2% e la TC dell’addome con l’86,1%. Buoni risultati anche per gli ecocolordoppler degli arti (84,9%) e per la TC del torace(84,5%).

Restano invece più critiche alcune prestazioni diagnostiche ad alta domanda o caratterizzate da maggiore complessità organizzativa. In particolare l’elettromiografia si ferma al 62,7% di rispetto dei tempi, la risonanza magnetica dell’addome al 65,2%, la risonanza osteomuscolare al 65,5% e la risonanza del tronco encefalico al 67,2%. Anche la colonscopia, spesso al centro delle segnalazioni dei cittadini, registra una percentuale del 69,6%, ben al di sotto della media degli esami diagnostici.

Per quanto riguarda le prime visite specialistiche, le performance migliori si registrano per la prima visita otorinolaringoiatrica (86,9%), la prima visita oncologica (86,2%), la prima visita oculistica (85,4%) e la prima visita cardiologica (83%). Superano l’80% anche le visite dermatologiche-allergologiche (81,1%) e ortopediche (80,1%).

Le maggiori difficoltà si concentrano invece nelle visite di alcune specialità dove la domanda continua a superare l’offerta disponibile. La prima visita gastroenterologica si attesta al 59,9%, risultando la prestazione con la minore aderenza ai tempi previsti. Seguono la prima visita di medicina fisica e riabilitazione (62,5%), la visita chirurgica vascolare(73,4%) e la visita neurologica (74%). Anche ginecologia (76,5%), pneumologia (77,8%), urologia (78,2%) ed endocrinologia (78,9%) mostrano margini di miglioramento.

Lombardia in crescita su tutte le classi di priorità

Tra le regioni che mostrano un miglioramento significativo c’è la Lombardia.

Nel complesso, per le prime visite, la quota di prestazioni erogate entro i tempi previsti passa dal 72,5% del 2025 all’80,3% del 2026, con un incremento di 7,8 punti percentuali, superiore alla crescita media nazionale (+2,6 punti).

Analizzando le singole classi di priorità emergono miglioramenti diffusi:

Classe U: dal 75,5% all’82,4% (+6,9 punti)

Classe B: dal 65,3% al 79,3% (+14 punti)

Classe D: dal 62,7% al 74,5% (+11,8 punti)

Classe P: dall’80,3% all’84,1% (+3,8 punti)

Particolarmente rilevante è il risultato ottenuto nelle classi B e D, quelle che riguardano visite da effettuare rispettivamente entro 10 e 30 giorni, dove la Lombardia registra incrementi a doppia cifra.

Anche sugli esami diagnostici la regione mostra un andamento positivo: il rispetto dei tempi passa dal 78% all’84,8%, con un aumento di 6,8 punti percentuali.

I nodi ancora da sciogliere

Nonostante il miglioramento generale, Agenas individua diverse criticità che continuano a incidere sull’efficienza del sistema.

Priorità assegnate in modo non omogeneo

La prima riguarda l’attribuzione dei codici di priorità da parte dei prescrittori. In alcune regioni oltre l’80% delle richieste viene classificato come “programmabile” (classe P), una percentuale che Agenas ritiene difficilmente compatibile con il profilo delle prime visite e degli esami non di controllo. Le differenze tra territori sono molto ampie e suggeriscono la necessità di criteri più uniformi.

Appuntamenti rifiutati dagli utenti

Un secondo elemento riguarda la distanza tra la prima disponibilità proposta dal sistema e quella effettivamente accettata dal cittadino. A livello nazionale circa il 20% degli appuntamenti viene fissato oltre la soglia prevista, spesso perché il paziente preferisce una data diversa, una sede più vicina o uno specifico professionista. Tuttavia percentuali elevate possono segnalare problemi nell’organizzazione delle agende.

Contatto tardivo con il CUP

Una terza criticità riguarda il tempo che passa tra la prescrizione e la prenotazione. In alcune regioni quasi un cittadino su cinque contatta il CUP dopo la scadenza prevista per la propria classe di priorità, un segnale che potrebbe indicare difficoltà di accesso ai sistemi di prenotazione.

Prescrizioni che non diventano prenotazioni

L’ultimo elemento evidenziato da Agenas riguarda la presa in carico delle prescrizioni. Nel 2025 soltanto il 50,3% delle ricette per prime visite e il 54,4% di quelle per esami diagnostici si è trasformato in una prenotazione nel Servizio sanitario nazionale.

In Lombardia la percentuale risulta inferiore alla media delle regioni più virtuose: il 48,4% delle prescrizioni per prime visite e il 59% di quelle per esami diagnostici viene effettivamente prenotato nel sistema pubblico.

La sfida non è solo aumentare l’offerta

Secondo Agenas il miglioramento delle liste d’attesa non può passare esclusivamente dall’aumento delle prestazioni. Le esperienze più efficaci mostrano che servono interventi su più fronti: centralizzazione delle agende, apertura di ambulatori anche nei weekend, sistemi di richiamo dei pazienti che non si presentano, strumenti di intelligenza artificiale per ottimizzare gli slot disponibili e maggiore appropriatezza prescrittiva.

La fotografia che emerge dal primo monitoraggio nazionale è dunque quella di un sistema in miglioramento, con la Lombardia tra le regioni che hanno registrato i progressi più consistenti. Restano però aperti interrogativi importanti sulla gestione delle prenotazioni, sull’appropriatezza delle prescrizioni e sul comportamento degli utenti, aspetti che incidono in modo determinante sulla reale capacità del servizio sanitario di garantire cure tempestive.