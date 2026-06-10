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Gallarate/Malpensa

Temporale a Cardano al Campo, albero cade sulla carreggiata in via Carreggia

La pianta ha ostruito il passaggio dei veicoli. Intervento dei tecnici per la rimozione del tronco e il ripristino della viabilità

cade albero a Cardano al campo

Un albero è caduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 giugno, in via Carreggia a Cardano al Campo, probabilmente a causa del maltempo che ha interessato il territorio.

La pianta si è abbattuta sulla carreggiata, ostruendo il passaggio dei veicoli e causando temporanei disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i tecnici incaricati della rimozione del tronco e dei rami caduti.

L’intervento ha consentito di liberare la strada e ripristinare la normale viabilità.

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Pubblicato il 10 Giugno 2026
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