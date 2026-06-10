Temporale a Cardano al Campo, albero cade sulla carreggiata in via Carreggia

Un albero è caduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 giugno, in via Carreggia a Cardano al Campo, probabilmente a causa del maltempo che ha interessato il territorio.

La pianta si è abbattuta sulla carreggiata, ostruendo il passaggio dei veicoli e causando temporanei disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i tecnici incaricati della rimozione del tronco e dei rami caduti.

L’intervento ha consentito di liberare la strada e ripristinare la normale viabilità.