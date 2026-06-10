Temporale a Cardano al Campo, albero cade sulla carreggiata in via Carreggia
La pianta ha ostruito il passaggio dei veicoli. Intervento dei tecnici per la rimozione del tronco e il ripristino della viabilità
Un albero è caduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 10 giugno, in via Carreggia a Cardano al Campo, probabilmente a causa del maltempo che ha interessato il territorio.
La pianta si è abbattuta sulla carreggiata, ostruendo il passaggio dei veicoli e causando temporanei disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i tecnici incaricati della rimozione del tronco e dei rami caduti.
L’intervento ha consentito di liberare la strada e ripristinare la normale viabilità.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Tommaso Guidotti su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
Fabio Rocchi su Sulla ciclabile di viale Belforte serve fare chiarezza
principe.rosso su Ragazzini spaccano con un martelletto il vetro di un autobus di Autolinee Varesine, l'azienda: "Siamo esasperati"
robertolonate su Cade da un'impalcatura in un cantiere a Tradate, operaio soccorso dai vigili del fuoco
SABY24 su I genitori di un bimbo sono sordi, a Cocquio Trevisago una classe impara la lingua dei segni per la recita di fine anno
Felice su Rissa con bastoni e sassaiola alla stazione di Garbagnate: danneggiato anche un treno
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.