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Teniamo vivo il Sacro Monte di Varese: il Borducan e l’Hotel Colonne cercano nuove persone da inserire nel team

Il Caffè del Borducan e l'Hotel Colonne cercano nuove figure da inserire nel team. Aperte le candidature per camerieri, barman e personale extra per eventi in una realtà in crescita al Sacro Monte di Varese

Borducan 100 anni

Tra cene a lume di candela, aperitivi al tramonto, eventi, matrimoni, ospiti provenienti da tutto il mondo e numerosi progetti dedicati alla valorizzazione del Sacro Monte di Varese, il Caffè del Borducan e l’Hotel Colonne vivono una fase di grande fermento e rinnovamento. Per questo desiderano ampliare la propria squadra.

Le posizioni aperte sono:

  • camerieri di sala full time
  • camerieri di sala part time
  • personale extra per weekend ed eventi
  • barman e barlady

Più che curricula perfetti, si cercano persone motivate, sorridenti, affidabili e desiderose di lavorare in un ambiente dinamico, dove ogni giornata porta nuove esperienze e nuove sfide.

È richiesta una conoscenza di base della lingua inglese e la possibilità di raggiungere autonomamente il luogo di lavoro. Non è previsto l’alloggio.

L’opportunità è rivolta a chi ama il contatto con il pubblico, sa lavorare in squadra e desidera contribuire all’accoglienza e alla valorizzazione di uno dei luoghi più suggestivi della provincia di Varese.

Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo riccardo@borducan.com oppure contattare direttamente la struttura per maggiori informazioni.

Disponibilità immediata.

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di giugno  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
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Pubblicato il 17 Giugno 2026
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