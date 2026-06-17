Teniamo vivo il Sacro Monte di Varese: il Borducan e l’Hotel Colonne cercano nuove persone da inserire nel team

Tra cene a lume di candela, aperitivi al tramonto, eventi, matrimoni, ospiti provenienti da tutto il mondo e numerosi progetti dedicati alla valorizzazione del Sacro Monte di Varese, il Caffè del Borducan e l’Hotel Colonne vivono una fase di grande fermento e rinnovamento. Per questo desiderano ampliare la propria squadra.

Le posizioni aperte sono:

camerieri di sala full time

camerieri di sala part time

personale extra per weekend ed eventi

barman e barlady

Più che curricula perfetti, si cercano persone motivate, sorridenti, affidabili e desiderose di lavorare in un ambiente dinamico, dove ogni giornata porta nuove esperienze e nuove sfide.

È richiesta una conoscenza di base della lingua inglese e la possibilità di raggiungere autonomamente il luogo di lavoro. Non è previsto l’alloggio.

L’opportunità è rivolta a chi ama il contatto con il pubblico, sa lavorare in squadra e desidera contribuire all’accoglienza e alla valorizzazione di uno dei luoghi più suggestivi della provincia di Varese.

Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo riccardo@borducan.com oppure contattare direttamente la struttura per maggiori informazioni.

Disponibilità immediata.