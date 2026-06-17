Teniamo vivo il Sacro Monte di Varese: il Borducan e l’Hotel Colonne cercano nuove persone da inserire nel team
Il Caffè del Borducan e l'Hotel Colonne cercano nuove figure da inserire nel team. Aperte le candidature per camerieri, barman e personale extra per eventi in una realtà in crescita al Sacro Monte di Varese
Tra cene a lume di candela, aperitivi al tramonto, eventi, matrimoni, ospiti provenienti da tutto il mondo e numerosi progetti dedicati alla valorizzazione del Sacro Monte di Varese, il Caffè del Borducan e l’Hotel Colonne vivono una fase di grande fermento e rinnovamento. Per questo desiderano ampliare la propria squadra.
Le posizioni aperte sono:
- camerieri di sala full time
- camerieri di sala part time
- personale extra per weekend ed eventi
- barman e barlady
Più che curricula perfetti, si cercano persone motivate, sorridenti, affidabili e desiderose di lavorare in un ambiente dinamico, dove ogni giornata porta nuove esperienze e nuove sfide.
È richiesta una conoscenza di base della lingua inglese e la possibilità di raggiungere autonomamente il luogo di lavoro. Non è previsto l’alloggio.
L’opportunità è rivolta a chi ama il contatto con il pubblico, sa lavorare in squadra e desidera contribuire all’accoglienza e alla valorizzazione di uno dei luoghi più suggestivi della provincia di Varese.
Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo riccardo@borducan.com oppure contattare direttamente la struttura per maggiori informazioni.
Disponibilità immediata.
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