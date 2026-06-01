Tentata truffa agli anziani a Varese: arrestato un “trasfertista dell’imbroglio”. Resta in carcere

È stato convalidato nella giornata di lunedì l’arresto di un uomo classe 1982, residente nell’area napoletana e giunto in Lombardia per commettere truffe ai danni di anziani. L’uomo è accusato di tentata truffa aggravata ed è stato posto in regime di custodia cautelare in carcere.

L’episodio si è verificato nel fine settimana nel quartiere di Bustecche, a Varese. Determinante è stata la collaborazione tra la Squadra Mobile di Varese e i colleghi di Milano, che avevano segnalato la presenza sul territorio di un soggetto già noto negli ambienti investigativi per analoghi reati commessi in trasferta.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sospettato avrebbe raggiunto la Lombardia in treno, scendendo alla stazione di Saronno per poi proseguire in taxi verso Varese.

La tecnica del falso carabiniere

Il tentativo di raggiro sarebbe stato messo in atto attraverso il consolidato sistema del “finto carabiniere”. Una telefonata è giunta nell’abitazione di una coppia di anziani: una voce maschile, qualificatasi come maresciallo dei carabinieri, avrebbe invitato il marito a recarsi in caserma per fornire testimonianza in merito a una presunta rapina avvenuta in corso Matteotti.

Rimasta sola in casa con i nipoti di 12 e 14 anni, la donna avrebbe continuato a parlare al telefono con l’interlocutore, che le avrebbe chiesto di raccogliere denaro e oggetti di valore, assicurandole che un collega sarebbe passato a ritirarli.

Poco dopo si è effettivamente presentato un uomo all’abitazione. La vittima, però, si è insospettita per l’atteggiamento del visitatore, gli ha chiesto di esibire i documenti e ha iniziato ad alzare la voce. Capendo che il piano era fallito, il sospettato si è allontanato dall’abitazione.

Il fermo e la confessione

Gli agenti della Squadra Mobile, che stavano monitorando i movimenti del presunto truffatore, sono intervenuti immediatamente bloccandolo poco dopo l’uscita dall’abitazione.

Nel corso dell’interrogatorio di convalida, l’indagato avrebbe ammesso i fatti contestati.

Il giudice ha ritenuto legittimo l’arresto, evidenziando come l’uomo sia stato fermato in una situazione di quasi flagranza del reato. La truffa non si è consumata esclusivamente grazie alla prontezza della donna, che ha intuito il raggiro e si è opposta alle richieste del falso incaricato.

I precedenti e il rischio di recidiva

Nel disporre la custodia cautelare in carcere, il giudice ha valorizzato i numerosi e specifici precedenti penali dell’indagato, ritenuto inserito in una rete criminale dedita alle truffe ai danni delle persone anziane.

Tra gli elementi considerati figura anche un recente episodio avvenuto a Cinisello Balsamo il 26 maggio, sfociato in una contestazione per rapina impropria.

Secondo il tribunale, la scarcerazione avrebbe comportato un concreto e attuale rischio di reiterazione dei reati, considerata la professionalità dimostrata dall’uomo e la sua attività di “trasfertista”, ossia di soggetto che si sposta sul territorio nazionale per mettere a segno truffe seriali sfruttando organizzazioni criminali strutturate.